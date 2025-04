UITGELEKT: Dit schitterende betoog voerde Kompany meteen na Champions League-uitschakeling in de kleedkamer van Bayern München

Een horrorweek voor Bayern Müchen eindigde... met Vincent Kompany als grote winnaar. Onze landgenoot ligt ook na de uitschakeling in de Champions League in de bovenste schuif in Beieren.

Een horrorweek - Bayern München zag in Milaan de Champions League-droom in eigen stadion uit elkaar spatten - eindigde met een triomf voor... Vincent Kompany. En daar heeft The Prince zelf voor gezorgd.

Akkoord, de lof uit de spelersgroep - ook meteen na die uitschakeling - en de steun van enkele Duitse voetbaliconen hebben er geen kwaad aan gedaan. Maar nogmaals: ook dat heeft Kompany aan zichzelf te danken.

Betoog van Vincent Kompany

In de Duitse media is inmiddels uitgelekt hoe Kompany zijn spelers in Italië op scherp zette voor wat zou komen. Meteen na de uitschakeling bij Internazionale FC kon je immers een speld horen vallen in de kleedkamer.

"Jongens, kop op!"', begon Kompany zijn betoog in de vestiaire. "We gaan binnenkort de landstitel halen. En daarna vliegen we naar Amerika. Daar willen we het WK voor clubs winnen. En binnen vier maanden spelen we alweer Champions League. En ook die editie willen we winnen!"

Mét Kompany op prijzenjacht

Kompany scoorde extra punten bij spelers én bestuur. Der Rekordmeister gaat volgend seizoen sowieso door met The Prince. Hoeveel van bovenstaande vinkjes onze landgenoot zal kunnen afvinken? Sowieso al eentje...