Een stap terug? Ingeleverd op salaris? Wouter Vrancken neemt geen blad voor de mond en praat over terugkeer naar STVV

Wouter Vrancken heeft zijn eerste wedstrijd als coach van STVV niet kunnen winnen. De coach wordt meteen geconfronteerd met de keiharde realiteit op Stayen. Al heeft de Limburger nog geen moment spijt gehad van zijn keuze.

De strijd om de Champions Play-Off met KV Mechelen, een titel met KRC Genk… en KAA Gent wordt ondanks de recente resultaten ook nog steeds als een topclub gezien. Wouter Vrancken wist dan ook niét wat te verwachten van de Relegation Play-Off.

"Het was oorspronkelijk mijn bedoeling om pas volgend seizoen ergens aan de slag te gaan", herhaalt Wouter Vrancken in Het Laatste Nieuws. "Maar STVV kon ik niét laten passeren."

Of mijn keuze voor STVV een stap terug is in mijn carrière? Ik maak me daar geen zorgen over

Vrancken was - als geboren en getogen Truienaar overigens - tussen 1996 en 2004 één van de drijvende krachten van De Kanaries. "Of mijn keuze voor STVV een stap terug is in mijn carrière? Ik maak me daar geen zorgen over."

"Ik had kunnen wachten op aanbiedingen van andere clubs", legt Vrancken uit. "Maar voor mij draait het niet om elke keer een stap hogerop zetten. Ook het financiële aspect was geen prioriteit. Ik heb ingeleverd, terwijl ook STVV naar hun normen een inspanning heeft gedaan."

Ik heb ingeleverd, terwijl ook STVV naar hun normen een inspanning heeft gedaan

"Al had ik wellicht wél geweigerd als het een andere club was geweest", besluit Vrancken. "Mijn hart spreekt altijd mee in mijn keuzes. Bovendien kan ik dichtbij huis en bij mijn familie werken. Dat speelde eveneens een rol in mijn beslissing."