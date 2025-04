STVV zet alles op alles voor cruciale thuiswedstrijd tegen Beerschot: studenten kunnen alvast grote slag slaan

De spanning bij STVV is te snijden in de Relegation Play-offs. De Kanaries spelen deze zondag hun laatste thuiswedstrijd tegen Beerschot en kunnen alle steun gebruiken voor een cruciale zes op zes.

Om de sfeer te verhogen voor de belangrijke wedstrijd tegen Beerschot organiseren de Kanaries verschillende acties. Twee uur voor de aftrap zullen dj's aanwezig zijn in Tribune Noord en Oost om het publiek op te zwepen.

Na de wedstrijd stond er een afterparty gepland op het veld, maar door de weersvoorspellingen is dit veranderd. De afterparty is verplaatst naar de kantines van het stadion, waar supporters alsnog samen kunnen komen.

Voor wie na de wedstrijd nog wat extra’s wil beleven, is er in Tribune Oost en West de mogelijkheid om de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht op tv te volgen. In Tribune Oost wordt het feestje voortgezet met extra partysnacks, terwijl in de Rvue het hamburgerkraam tot een half uur na de match openblijft.

Studenten krijgen gratis toegang

STVV probeert ook studenten aan te moedigen om aanwezig te zijn en heeft daarom voor hen een speciale actie. Zo krijgen studenten gratis toegang tot de wedstrijd.

Er is ook goed nieuws voor trainer Wouter Vrancken. Aanvaller Andres Ferrari is na ziekte weer fit en kan meespelen in de laatste thuiswedstrijd van de Kanaries.