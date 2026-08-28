Genk-coach Jess Thorup heeft duidelijke boodschap voor de fans: "Zoals echte supporters dat doen"

KRC Genk wil vrijdag tegen SK Beveren vooral één ding: winnen. Na de spectaculaire maar bijzonder pijnlijke 4-4 tegen Antwerp moet de ploeg van Jess Thorup opnieuw rechtkrabbelen. De Deen beseft dat ook de supporters vorige week een tik kregen en doet voor de volgende opdracht een duidelijke oproep.

Genk leek op de Bosuil lange tijd op weg naar een overtuigende zege. Met een 1-4-voorsprong gaf het die comfortabele marge in de laatste tien minuten echter volledig uit handen. Het gelijkspel kwam hard aan en zorgde voor frustratie binnen én rond de club.

Thorup vraagt steun van de fans

In aanloop naar het duel met Beveren richtte Thorup zich bij Het Belang van Limburg rechtstreeks tot de aanhang. Hij erkent dat de supporters vorige week hebben afgezien, maar hoopt dat ze de ploeg opnieuw voluit steunen.

“Heel de club hoopt dat de fans zich vrijdag toch achter de ploeg scharen, zoals echte supporters dat doen. Dus please, alstublieft, kom naar het stadion en zorg dat we een twaalfde man hebben”, klinkt het. Thorup maakt duidelijk dat de ploeg de ruggensteun van het publiek kan gebruiken na de stevige mentale klap van vorig weekend.

Tegelijk legt hij de lat helder. Genk wil vrijdag de volle buit pakken en liefst ook overtuigen. “Liefst met een clean sheet en mooi voetbal”, aldus Thorup.

Resultaat staat boven alles

Toch maakt de coach één prioriteit heel duidelijk: het resultaat. Na de wisselvallige seizoensstart kan Genk zich weinig nieuw puntenverlies permitteren. “Maar in de eerste plaats moeten we gewoon winnen, dat is nog altijd het belangrijkste in voetbal”, besluit Thorup.



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De boodschap voor zijn ploeg is daarmee eenvoudig. De voorbije wedstrijd kan niet meer worden teruggedraaid, maar de reactie erop ligt wel volledig in eigen handen. Tegen Beveren wil Genk opnieuw stabiliteit tonen, defensief sterker voor de dag komen en vooral voorkomen dat een nieuwe wedstrijd uit de handen glipt.

Na de pijnlijke ontknoping op Antwerp krijgt de ploeg vrijdag dus meteen de kans om iets recht te zetten. Thorup rekent daarbij niet alleen op zijn spelers, maar nadrukkelijk ook op de steun van de tribunes.