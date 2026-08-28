Anderlecht en Union kennen hun Europa League-tegenstanders, Nathan De Cat keert terug naar het Lotto Park

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Vrijdagnamiddag is er geloot voor de League Phase van de Europa League. Anderlecht en Union SG kennen daardoor hun acht tegenstanders voor het komende Europese parcours. Beide Belgische clubs krijgen een stevige affiche voorgeschoteld en delen opvallend genoeg ook één tegenstander.

Anderlecht ontvangt in het Lotto Park Lyon, Salzburg, Sunderland en Hoffenheim. Op verplaatsing wacht paars-wit duels tegen Marseille, GNK Dinamo, Jagiellonia Bialystok en OFI Kreta. Die ploegen kwamen uit de pot tijdens de loting in Zwitserland.

Vooral de thuiswedstrijd tegen Hoffenheim springt meteen in het oog. Daar wacht immers een weerzien met Nathan De Cat, die deze zomer Anderlecht verliet voor de Duitse club. De jonge Belg keert daardoor sneller dan verwacht terug naar Brussel, maar ditmaal als tegenstander.

Anderlecht krijgt enkele stevige affiches

Met Lyon en Marseille treft Anderlecht twee Franse clubs met naam, terwijl ook Salzburg en Hoffenheim stevige opdrachten worden. Sunderland zorgt dan weer voor een Engelse tegenstander in Brussel.

De verplaatsingen naar Zagreb, Polen en Kreta geven het programma bovendien een heel ander karakter. Anderlecht krijgt zo een mix van grote namen en minder vertrouwde Europese bestemmingen voorgeschoteld.



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Union SG mag zich eveneens opmaken voor een gevarieerd programma. In eigen huis ontvangt de landskampioen Real Sociedad, Celtic, Lech Poznan en Hapoel Beer Sheva.

Union opnieuw naar enkele lastige uitbasissen

Op verplaatsing wacht Union duels tegen Lyon, Viktoria Plzen, Celta de Vigo en Besiktas. Vooral de trips naar Lyon en Istanbul springen eruit, terwijl ook Celta de Vigo een stevige Spaanse opdracht wordt.

Opvallend is dat zowel Anderlecht als Union SG het tegen Lyon zullen opnemen. Anderlecht krijgt de Franse club thuis over de vloer, terwijl Union naar Frankrijk moet afzakken.

Voor beide Belgische vertegenwoordigers ligt er dus een gevarieerd Europees programma klaar. Anderlecht krijgt met Hoffenheim bovendien meteen een extra verhaallijn door de terugkeer van De Cat, terwijl Union met onder meer Real Sociedad, Celtic, Besiktas en Celta de Vigo enkele opvallende affiches op de kalender krijgt.