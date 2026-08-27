Genk heeft goudhaantje nog maar in huis en Patrick Goots voorspelt nu al zijn vertrek

Rafiu Durosinmi heeft amper drie wedstrijden nodig gehad om de verwachtingen bij Racing Genk helemaal in te lossen. Met drie doelpunten lijkt de Nigeriaanse spits zijn moeizame periode bij Pisa al ver achter zich te hebben gelaten.

Drie goals, één opvallende conclusie

Genk verzamelde voorlopig vier punten uit de eerste drie competitieduels, maar had volgens velen een perfecte negen op negen kunnen pakken. Tegen Zulte Waregem en Antwerp gaf de Limburgse ploeg telkens in de slotfase een voorsprong uit handen.

Toch is er één lichtpunt dat er met kop en schouders bovenuit steekt: Durosinmi. De Nigeriaanse recordtransfer scoorde in elk van zijn eerste drie wedstrijden en lijkt daarmee meteen het vertrouwen te hebben gevonden dat hij in Italië miste.

Analist Patrick Goots is alvast overtuigd. “Omdat hij nu in de flow zit, zal het iets gemakkelijker voor hem zijn”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Beter begonnen dan Onuachu

De cijfers maken zijn start extra interessant. Alleen Branko Strupar begon ooit nog indrukwekkender aan zijn Genk-periode: de voormalige topschutter maakte vier doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden. Wel gebeurde dat destijds in tweede klasse.

Durosinmi laat andere bekende Genk-spitsen achter zich. Paul Onuachu en Kevin Vandenbergh maakten elk twee keer raak in hun eerste drie wedstrijden, terwijl Jelle Vossen, Wesley Sonck en Tolu Arokodare elk één doelpunt lieten noteren.



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“Als je bij een nieuwe ploeg binnenkomt en je meteen bovenaan in de topschuttersstand meedraait, dan creëer je direct vertrouwen bij je ploeggenoten”, analyseert Goots. “Hij is heel goed begonnen en ik verwacht ook wel dat het alleen nog maar beter zal gaan.”

Zijn grootste wapen zit in de lucht

Durosinmi onderscheidt zich bovendien met een kwaliteit die in België bijzonder waardevol kan zijn: zijn kopspel. De boomlange aanvaller wint gemiddeld meer dan vier offensieve luchtduels per wedstrijd. Daarmee behoort hij tot de absolute uitschieters in de competitie.

Die kwaliteit is geen toeval. Ook bij Pisa en Viktoria Plzeň behoorde Durosinmi tot de sterkste koppers. Goots weet hoe belangrijk dat kan zijn. “Een goed kopspel is voor een spits heel belangrijk, ik had dat bijvoorbeeld niet.”

Bij Genk krijgt hij bovendien uitstekende aanvoer. “Met Jeppe Erenbjerg en Junya Ito krijgt Durosinmi ze alvast op een presenteerblaadje aangereikt”, aldus Goots.

Nu al kandidaat voor vertrek?

Tegen Antwerp won Durosinmi vijf luchtduels en had hij ook een aandeel in de treffer van Kongolo. Daarmee bewees hij dat hij meer kan dan alleen afwerken. Zijn vermogen om ballen bij te houden geeft Genk een extra uitweg wanneer de ploeg onder druk staat.

Goots gaat zelfs nog verder. “Durosinmi is eigenlijk het soort spits dat elke club zoekt”, besluit hij. Volgens de oud-aanvaller is de kans groot dat Genk hem na één sterk seizoen alweer kan verkopen.

Een targetman die sterk is in de lucht, ballen kan bijhouden én doelpunten maakt, is immers bijzonder gegeerd. De Limburgers betaalden niet voor niets een aanzienlijk bedrag voor de Nigeriaan. Als Durosinmi zijn huidige tempo aanhoudt, kan zijn volgende transfer weleens een veelvoud opleveren.