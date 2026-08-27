‘Dossier in stroomversnelling? Union SG wil ex-jeugdspeler van Club Brugge’

Union Sint-Gillis wil in de slotfase van de transferperiode nog een Belgische verdediger aantrekken. Denzel De Roeve staat hoog op de radar. De 22-jarige rechtsachter maakte bij SK Brann indruk en zou in Brussel de concurrentie op de rechterflank moeten aanscherpen.

Van Club Brugge naar Noorwegen

De Roeve werd geboren op 10 augustus 2004 en genoot zijn jeugdopleiding bij Eendracht Aalst en Club Brugge. Hij bracht bijna tien seizoenen door bij blauw-zwart, maar schopte het uiteindelijk niet tot een officieel debuut voor de eerste ploeg.

De Roeve kwam drie seizoenen voor Club NXT in de Challenger Pro League uit. In totaal verzamelde hij 77 officiële wedstrijden, drie doelpunten en zeven assists voor de beloften. Ook speelde hij mee in twee UEFA Youth League-campagnes.

In maart 2025 volgde vervolgens de overstap naar SK Brann. De Noorse club legde de rechtsachter vast tot eind 2028. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,8 miljoen euro.

Doorbraak bij SK Brann

De transfer naar Noorwegen bleek een belangrijke stap in de ontwikkeling van De Roeve. Bij Brann groeide hij uit tot een vaste waarde en verzamelde hij ervaring op een hoger niveau. Hij kan niet alleen als rechtsachter worden ingezet, maar volgens Transfermarkt ook als defensieve of centrale middenvelder.

Zijn prestaties leverden hem bovendien een plaats op bij de Belgische U21. De Roeve heeft inmiddels twee interlands voor de Young Devils achter zijn naam. Daarmee past hij ook in het profiel dat Union zoekt: een jonge Belgische speler met groeimarge.





In het huidige seizoen liet hij zich opnieuw zien. Volgens de aangeleverde cijfers kwam De Roeve in de Eliteserien twaalf keer in actie, met één doelpunt en twee assists. Ook Europees deed hij ervaring op met Brann.

Waarom Union hem wil

Union heeft een concrete reden om naar versterking op rechts te zoeken. Na het vertrek van Anan Khalaili is er behoefte aan extra concurrentie voor Louis Patris. De Roeve zou daarvoor een interessante oplossing kunnen zijn.

Zijn Belgische nationaliteit is bovendien een bijkomend voordeel. Union beschikt daardoor over een speler die meteen in de Belgische competitie past én voldoet aan de vereisten rond Belgische spelers in de kern. Dat Union interesse toont, is niet helemaal nieuw. De Roeve wordt al langer gevolgd door de Brusselse club.

Brann hield transfer voorlopig tegen

Een transfer was de voorbije weken niet evident. Brann wilde volgens de berichtgeving aanvankelijk niet meewerken, omdat De Roeve nog belangrijk was in de kwalificatiecampagne voor de Conference League.

Na de Europese wedstrijd tegen PAOK lijkt de situatie echter te kunnen veranderen. De verwachting is dat de onderhandelingen nu sneller kunnen verlopen en dat de betrokken partijen uiteindelijk tot een akkoord kunnen komen.

Voor De Roeve zou een terugkeer naar België een nieuwe stap in zijn ontwikkeling betekenen. Hij verliet Club Brugge zonder een doorbraak bij de A-ploeg, maar keert mogelijk terug als een speler met buitenlandse ervaring, Europese wedstrijden en interlands bij de U21.