‘Dossier in stroomversnelling? Union SG wil ex-jeugdspeler van Club Brugge’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
‘Dossier in stroomversnelling? Union SG wil ex-jeugdspeler van Club Brugge’
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Union Sint-Gillis wil in de slotfase van de transferperiode nog een Belgische verdediger aantrekken. Denzel De Roeve staat hoog op de radar. De 22-jarige rechtsachter maakte bij SK Brann indruk en zou in Brussel de concurrentie op de rechterflank moeten aanscherpen.

Van Club Brugge naar Noorwegen

De Roeve werd geboren op 10 augustus 2004 en genoot zijn jeugdopleiding bij Eendracht Aalst en Club Brugge. Hij bracht bijna tien seizoenen door bij blauw-zwart, maar schopte het uiteindelijk niet tot een officieel debuut voor de eerste ploeg.

De Roeve kwam drie seizoenen voor Club NXT in de Challenger Pro League uit. In totaal verzamelde hij 77 officiële wedstrijden, drie doelpunten en zeven assists voor de beloften. Ook speelde hij mee in twee UEFA Youth League-campagnes.

In maart 2025 volgde vervolgens de overstap naar SK Brann. De Noorse club legde de rechtsachter vast tot eind 2028. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde 1,8 miljoen euro.

Doorbraak bij SK Brann

De transfer naar Noorwegen bleek een belangrijke stap in de ontwikkeling van De Roeve. Bij Brann groeide hij uit tot een vaste waarde en verzamelde hij ervaring op een hoger niveau. Hij kan niet alleen als rechtsachter worden ingezet, maar volgens Transfermarkt ook als defensieve of centrale middenvelder.

Zijn prestaties leverden hem bovendien een plaats op bij de Belgische U21. De Roeve heeft inmiddels twee interlands voor de Young Devils achter zijn naam. Daarmee past hij ook in het profiel dat Union zoekt: een jonge Belgische speler met groeimarge.

In het huidige seizoen liet hij zich opnieuw zien. Volgens de aangeleverde cijfers kwam De Roeve in de Eliteserien twaalf keer in actie, met één doelpunt en twee assists. Ook Europees deed hij ervaring op met Brann.

Waarom Union hem wil

Union heeft een concrete reden om naar versterking op rechts te zoeken. Na het vertrek van Anan Khalaili is er behoefte aan extra concurrentie voor Louis Patris. De Roeve zou daarvoor een interessante oplossing kunnen zijn.

Zijn Belgische nationaliteit is bovendien een bijkomend voordeel. Union beschikt daardoor over een speler die meteen in de Belgische competitie past én voldoet aan de vereisten rond Belgische spelers in de kern. Dat Union interesse toont, is niet helemaal nieuw. De Roeve wordt al langer gevolgd door de Brusselse club.

Brann hield transfer voorlopig tegen

Een transfer was de voorbije weken niet evident. Brann wilde volgens de berichtgeving aanvankelijk niet meewerken, omdat De Roeve nog belangrijk was in de kwalificatiecampagne voor de Conference League.

Na de Europese wedstrijd tegen PAOK lijkt de situatie echter te kunnen veranderen. De verwachting is dat de onderhandelingen nu sneller kunnen verlopen en dat de betrokken partijen uiteindelijk tot een akkoord kunnen komen.

Voor De Roeve zou een terugkeer naar België een nieuwe stap in zijn ontwikkeling betekenen. Hij verliet Club Brugge zonder een doorbraak bij de A-ploeg, maar keert mogelijk terug als een speler met buitenlandse ervaring, Europese wedstrijden en interlands bij de U21.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG
Denzel De Roeve

Meer nieuws

Genk heeft goudhaantje nog maar in huis en Patrick Goots voorspelt nu al zijn vertrek

Genk heeft goudhaantje nog maar in huis en Patrick Goots voorspelt nu al zijn vertrek

16:00
Live. Transfernieuws 27/8: OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor

Live. Transfernieuws 27/8: OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor

15:30
3
Club 17e op UEFA-ranking, maar het geld zegt iets helemaal anders - en wat is uw droomloting?

Club 17e op UEFA-ranking, maar het geld zegt iets helemaal anders - en wat is uw droomloting?

14:40
“Geen toeval meer”: moet KAA Gent rekenen op dit scenario tegen Hibernian?

“Geen toeval meer”: moet KAA Gent rekenen op dit scenario tegen Hibernian?

15:00
Belangrijk nieuws voor voetbalfans: JPL krijgt gratis te bekijken voetbalprogramma

Belangrijk nieuws voor voetbalfans: JPL krijgt gratis te bekijken voetbalprogramma

13:00
4
‘Nog een middenvelder in beeld bij KRC Genk: vier matchen op WK gespeeld’

‘Nog een middenvelder in beeld bij KRC Genk: vier matchen op WK gespeeld’

14:20
'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'

'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'

13:50
8
Zulte Waregem mikt hoog en haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

Zulte Waregem mikt hoog en haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

12:40
Geen twijfel mogelijk? “Anderlecht betaalde te veel voor zomeraanwinst”

Geen twijfel mogelijk? “Anderlecht betaalde te veel voor zomeraanwinst”

12:00
9
LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?

LIVE: Europese return is een formaliteit, verwent Anderlecht zijn fans met doelpuntenfestival?

11:20
Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen

Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen

10:15
2
Karl Vannieuwkerke heeft een opvallende boodschap voor de fans van KV Diksmuide-Oostende

Karl Vannieuwkerke heeft een opvallende boodschap voor de fans van KV Diksmuide-Oostende

10:45
3
‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’

‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’

09:30
Niet voor Club Brugge gekozen: beslissing van Guiagon zette merkwaardig parcours in gang

Niet voor Club Brugge gekozen: beslissing van Guiagon zette merkwaardig parcours in gang

07:00
1
‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’

‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’

09:00
6
Gilles De Bilde stelt opmerkelijke vraag aan Romelu Lukaku

Gilles De Bilde stelt opmerkelijke vraag aan Romelu Lukaku

08:20
3
Club Brugge-spelers dromen van CL-loting: deze tegenstanders kiezen Vanaken, Tresoldi en Vetlesen

Club Brugge-spelers dromen van CL-loting: deze tegenstanders kiezen Vanaken, Tresoldi en Vetlesen

21:00
5
Sam Baro komt met harde waarschuwing: dit staat Gent te wachten zonder Europees voetbal

Sam Baro komt met harde waarschuwing: dit staat Gent te wachten zonder Europees voetbal

07:30
14
Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge

Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge

18:54
10
Wouter Vrancken en Hearts overleven knotsgekke avond met tien man en penalty’s

Wouter Vrancken en Hearts overleven knotsgekke avond met tien man en penalty’s

23:11
1
Transferitis? Opvallende beslissing rond Raskin zet transfergeruchten op scherp

Transferitis? Opvallende beslissing rond Raskin zet transfergeruchten op scherp

23:00
2
Goed nieuws voor KAA Gent, maar Rik De Mil laat ook één speler thuis: "Niet genoeg scherpte"

Goed nieuws voor KAA Gent, maar Rik De Mil laat ook één speler thuis: "Niet genoeg scherpte"

22:30
Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht

Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht

22:00
19
CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers

CIES publiceert nieuwe cijfers: dit zijn de tien duurste JPL-spelers

16:30
7
Standard houdt voet bij stuk in dossier dat nog kan ontploffen Analyse

Standard houdt voet bij stuk in dossier dat nog kan ontploffen

20:40
1
Grote persoonlijke overwinning voor Jérémy Doku: "Het is een eer"

Grote persoonlijke overwinning voor Jérémy Doku: "Het is een eer"

21:30
Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot

Patrick Goots wil nog wat kwijt over nakende transfer van Rits naar Beerschot

20:20
3
STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan

STVV-CEO Takayuki Tateishi kondigt transfergeweld aan

20:00
Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club

Thomas Kaminski verlaat Engeland en trekt naar opvallende nieuwe club

19:30
Standard kiest opvallende formule om spitsendossier financieel rond te krijgen Analyse

Standard kiest opvallende formule om spitsendossier financieel rond te krijgen

18:30
1
Van de JPL naar de Champions League op slechts 17-jarige leeftijd

Van de JPL naar de Champions League op slechts 17-jarige leeftijd

18:00
Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld

Nieuwe deal op de Bosuil: Antwerp scoort ook naast het veld

17:30
3
Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel

Anderlecht-coach Bruno weigert cadeaus uit te delen en zet selectie op scherp voor cruciaal duel

17:00
Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

Standard schakelt snel en wil uitpakken met opvallende terugkeer

26/08
3
Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen

Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen

26/08
4
Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil

Heeft Antwerp nieuw goudhaantje gevonden? Nieuw 18-jarig talent loopt al rond op de Bosuil

26/08
9

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
KRC Genk KRC Genk 28/08 SK Beveren SK Beveren
La Louvière La Louvière 29/08 KV Mechelen KV Mechelen
KV Kortrijk KV Kortrijk 29/08 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 29/08 Lommel SK Lommel SK
OH Leuven OH Leuven 29/08 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 30/08 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 30/08 STVV STVV
Union SG Union SG 30/08 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 30/08 Zulte Waregem Zulte Waregem

Nieuwste reacties

YoniVL YoniVL over 'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Sam Baro komt met harde waarschuwing: dit staat Gent te wachten zonder Europees voetbal Pegel Pegel over Geen twijfel mogelijk? “Anderlecht betaalde te veel voor zomeraanwinst” TatstOn TatstOn over Anderlecht-spits Cvetkovic krijgt vraag over toekomst en reageert zonder omwegen Wesl Wesl over ‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’ André Coenen André Coenen over Belangrijk nieuws voor voetbalfans: JPL krijgt gratis te bekijken voetbalprogramma JaKu JaKu over Enorme verrassing: Ordonez trekt niet naar Aston Villa maar deze PL-club en zoveel vangt Club Brugge Geert66 Geert66 over Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht seaside seaside over Karl Vannieuwkerke heeft een opvallende boodschap voor de fans van KV Diksmuide-Oostende Don Bozhinov Don Bozhinov over Bob Madou komt met groot nieuws over nieuw stadion Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved