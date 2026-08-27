'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'
Foto: © photonews
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Antwerp lijkt de strijd om Álvaro Cortés te hebben gewonnen. Volgens journalist Matteo Moretto is de Great Old op zoek naar een extra centrale verdediger en de 21-jarige speler van FC Barcelona zou wel oren hebben naar het Antwerpse project.

De concurrentie bij Barcelona is stevig, waardoor Cortés weinig perspectief zag op vaste speelminuten in het eerste elftal. Een vertrek lag dan ook voor de hand. Zijn marktwaarde wordt momenteel op ongeveer vier miljoen euro geschat.

Antwerp haalt mogelijk talent uit La Masia

Cortés doorliep stelselmatig de jeugdopleiding van Barça en droeg vorig seizoen zelfs de aanvoerdersband bij het tweede elftal. In de Segunda RFEF kwam de linkspoot 27 keer in actie.

Ook bij de hoofdmacht kreeg hij al één kans. Op de 36e speeldag van vorig seizoen stond hij aan de aftrap in de competitiewedstrijd tegen Alavés, die Barcelona met 1-0 verloor. Afgelopen zondag zat de verdediger nog op de bank bij de 0-5-overwinning van de ploeg van Hansi Flick.

Meerdere clubs in de running

Antwerp was niet de enige club die Cortés op de radar had. Elche werd nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming. Volgens TeleElx toonden ook andere Spaanse clubs en buitenlandse teams interesse in de jonge Catalaan.

Toch zou Antwerp uiteindelijk het meest overtuigende dossier hebben neergelegd. De verdediger beschikt over een stevig fysiek profiel, is positioneel sterk en kan van achteruit verzorgd opbouwen. Als de overgang daadwerkelijk wordt afgerond, haalt de Great Old een jonge speler met opleiding bij Barcelona én groeimarge naar de Jupiler Pro League.

Volgens Het Laatste Nieuws zou FC Barcelona een definitieve transfer aan Antwerp aanbieden, maar wel met een speciale terugkoopclausule waardoor de Spaanse club Cortes kan terughalen. Eenzelfde constructie had Club Brugge ook al met Stankovic en Inter Milaan.

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