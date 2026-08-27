Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen

Club Brugge blijft volgens nieuwe berichtgeving geïnteresseerd in Arthur Avom. De 21-jarige middenvelder van Lorient wordt op twintig miljoen euro geschat, maar blauw-zwart krijgt stevige concurrentie uit Engeland, Frankrijk en Turkije.

Avom wordt gewilde transferprooi

Arthur Avom is een van de opvallendste dossiers richting het einde van de transferperiode. De Kameroense middenvelder ligt momenteel bij FC Lorient vast tot 30 juni 2027. De Franse club activeerde daarvoor een optie van één extra seizoen, waardoor het zijn onderhandelingspositie voor een transfer versterkte. Volgens Transfermarkt ligt zijn marktwaarde momenteel op twintig miljoen euro.

Club Brugge wordt genoemd als een van de geïnteresseerde clubs. Blauw-zwart is echter lang niet de enige kandidaat. Sunderland zou Avom zelfs al een contractvoorstel voor vier seizoenen hebben gedaan en volgens Africafoot momenteel in een sterke positie zitten.

Engelse concurrentie ligt op de loer

Ook Leeds United, Everton, Crystal Palace en Bournemouth volgen de situatie. In Frankrijk hebben Strasbourg en Rennes belangstelling. Strasbourg zou daarbij een constructie overwegen waarbij BlueCo, de groep achter Chelsea, Avom eerst aantrekt om hem vervolgens in de Ligue 1 te laten spelen. Ook Fenerbahçe wordt genoemd.

De speler zelf houdt zich voorlopig op de vlakte. “De transfermarkt is nog open. Tot die tijd kan er nog van alles gebeuren”, vertelde Avom aan Africafoot.

Doorbraak bij Lorient

Avom werd op 15 december 2004 geboren in Yaoundé en begon zijn seniorcarrière bij Fauve Azur Elite in Kameroen. In 2023 maakte hij de overstap naar Lorient, nadat hij bij zijn vorige club 72 wedstrijden had gespeeld. Bij Lorient II verzamelde hij in zijn eerste seizoen achttien optredens.





Daarna ging het snel. In 2024/25 speelde hij 32 competitiewedstrijden in de Ligue 2, met twee doelpunten en vier assists. Lorient promoveerde dat seizoen als kampioen naar de Ligue 1.

Sterk seizoen en interesse uit Brugge

Ook op het hoogste niveau maakte Avom indruk. In 2025/26 kwam hij in 31 Ligue 1-wedstrijden in actie, waarvan 22 als basisspeler. Hij scoorde twee keer en leverde één assist. In totaal staat zijn teller bij Lorient inmiddels op 64 wedstrijden.

De middenvelder is bovendien international van Kameroen. Zijn ontwikkeling verklaart waarom zijn prijskaartje inmiddels zo hoog ligt. Voor Club Brugge wordt het daardoor vooral een kwestie van snel handelen. Met Sunderland en verschillende andere kapers op de kust lijkt een koopje uitgesloten, al wil zijn club hem wel voor minder dan zijn marktwaarde van de hand doen.