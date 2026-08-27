Karl Vannieuwkerke heeft een opvallende boodschap voor de fans van KV Diksmuide-Oostende

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Karl Vannieuwkerke heeft een opvallende boodschap voor de fans van KV Diksmuide-Oostende
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KV Diksmuide-Oostende begint met hoge verwachtingen aan een nieuw seizoen in tweede afdeling A. Ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke ziet kansen op succes, maar waarschuwt de supporters tegelijk voor moeilijke momenten én voor de gevaren van sociale media.

Promotiedroom smaakte naar meer

KVDO eindigde vorig seizoen als tweede met 61 punten en wordt door veel supporters gezien als de uitgesproken titelfavoriet. Toch wil Vannieuwkerke de verwachtingen temperen. Promotie was vorig seizoen aanvankelijk helemaal geen doelstelling.

“Top vijf zou al fantastisch zijn, vonden we”, vertelt de ondervoorzitter aan Het Laatste Nieuws. Nadat KVDO zich steeds nadrukkelijker bovenaan nestelde, begon de promotiedroom echter te leven. De ploeg won onder meer bij Mandel United en kwam door het aantal overwinningen zelfs aan de leiding.

Daarna volgde een terugval. Volgens Vannieuwkerke vergooide KVDO in de weken nadien een deel van wat het had opgebouwd.

Bekerresultaten geven vertrouwen

De voorbereiding leverde ondertussen interessante signalen op. Vooral de prestaties in de Croky Cup sprongen in het oog. KVDO wist op bezoek bij RWDM te winnen, een resultaat dat volgens Vannieuwkerke allerminst vanzelfsprekend was.

In de Beker van Vlaanderen liep het dan weer minder goed af. Tegen Voorde-Appelterre lag kwalificatie binnen handbereik, maar KVDO liet de kans liggen. De nieuwkomers lijken zich intussen vlot aan te passen. Iedereen kreeg tijdens de voorbereiding speelminuten en Vannieuwkerke verwacht dat de volledige selectie nodig zal zijn.

Geen paniek als je op de bank zit

Daarbij verwijst de ondervoorzitter naar Andy Musayev. Die begon vorig seizoen als bankzitter, maar groeide later uit tot een vaste waarde. “Niet met de mond, maar met de voeten”, is de duidelijke boodschap van Vannieuwkerke aan spelers die naast een eerste selectie grijpen. Hij verwacht dat concurrentie binnen de selectie uiteindelijk alleen maar sterker zal worden.

Ook over de titelambities blijft hij voorzichtig. Oostkamp en SK Londerzeel hebben zich eveneens sterk getoond in de Croky Cup, terwijl Ninove en Aalst Lede volgens hem over veel kwaliteit beschikken.

Dé boodschap aan de supporters

KVDO hoopt dus opnieuw mee te doen voor de prijzen, maar een kampioenschap is geen verplichting. De verwachtingen moeten volgens Vannieuwkerke realistisch blijven, zeker omdat een lang seizoen onvermijdelijk mindere periodes zal kennen.

Zijn belangrijkste boodschap richt zich daarom niet op het veld, maar op de tribunes en sociale media. “Blijf de ploeg steunen, ook als het wat minder gaat. Die momenten komen er zeker ook. En vooral: probeer je te beheersen op de sociale media”, besluit Vannieuwkerke met een opvallende uitspraak.

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