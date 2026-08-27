Zulte Waregem mikt hoog en haalt spelmaker bij Borussia Mönchengladbach

Zulte Waregem is prima aan zijn seizoen begonnen. Tegen KRC Genk zorgde het voor een mooie comeback, tegen Union SG zag het zelfs een doelpunt afgekeurd worden en aan promovendus Beveren had het geen kind. Ondertussen bouwt het team rustig verder aan de toekomst en nu zou ook Niko Horvat de kern komen versterken.

Zulte Waregem heeft onder nieuwe coach Beale al een knappe 7 op 9 weten te realiseren. Daarmee lijkt het team misschien wel op weg naar een rustiger seizoen dan hen door sommige analisten vooraf was voorspeld geworden.

Het team zag een aantal sterkhouders vertrekken voor de nodige miljoenen, maar heeft tot dusver slim en goedkoop ingekocht in de zoektocht naar vervangers. Zalan Atrok is met ongeveer een miljoen euro de duurste aanwinst tot dusver en hij heeft zijn waarde al bewezen.

Zulte Waregem wil Niko Horvat in huis halen

Niko Horvat zou wel eens de volgende aanwinst kunnen zijn van Essevee. De 18-jarige jongeling kan overkomen van Borussia Mönchengladbach en vermoedelijk op huurbasis de troepen komen vervoegen aan De Gaverbeek.

Bij Mönchengladbach geloven ze namelijk enorm hard in de jonge speler. Horvat is een Kroatische spelmaker die opvallend genoeg geboren is in ... Sankt Vith, in ons land dus. Daarmee heeft hij al meteen een 'link' met ons land.

Zulte Waregem kiest voor Niko Horvat

Horvat kon enkele maanden geleden nog zijn eerste profcontract tekenen en komt momenteel uit voor de beloftenploeg van Gladbach op het vierde niveau in Duitsland. Dan lijkt een avontuur in de hoogste Belgische klasse wel interessant om meer ervaring op te doen.





"Na tien jaar bij deze club ben ik er trots op dat ik mijn eerste profcontract heb getekend. Ik wil Borussia bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben. Ook wil ik iedereen bedanken die me onderweg heeft gesteund: mijn broers, mijn zaakwaarnemers, mijn vrienden en bovenal mijn ouders."

"Bedankt dat jullie me altijd hebben gesteund en dat jullie me destijds elke dag anderhalf uur naar de training brachten, zodat ik mijn doelen kon bereiken. Dit is nog maar het begin. Ik blijf hard werken om mijn volgende doelen te bereiken", aldus Horvat toen over zijn profcontract voor twee seizoenen bij Borussia Mönchengladbach.

De 18-jarige spelverdeler heeft op Instagram ondertussen Zulte Waregem alvast een volgverzoek gestuurd, waardoor het er naar uit ziet dat hij wel degelijk op weg is naar ons land. Op Transfermarkt krijgt hij nog geen waarde mee, maar dat lijkt snel te kunnen veranderen.

Niko Horvat is een groot talent in Duitsland

Niko Horvat staat te boek als een groot talent in Duitsland. Hij is jeugdinternational voor Kroatië en met enige zin voor fantasie kan hij de mogelijke opvolger van Luka Modric worden. Vorig seizoen was hij goed voor vijf goals op de jeugdniveaus van Borussia Mönchengladbach.

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Dit seizoen staat hij dichtbij de volgende stap in zijn carrière. "Niko is een technisch begaafde speler met een uitstekende balbeheersing en veel spelinzicht, waardoor hij van grote waarde is voor zijn team. Als centrale aanvallende middenvelder kan hij dankzij zijn speelstijl en zijn vermogen om doelpunten en assists te leveren wedstrijden beslissen."

"Dat heeft hij vooral op O17-niveau laten zien, toen hij een belangrijke rol speelde bij het behalen van de Duitse titel met Gladbach", aldus Mirko Sandmöller, hoofd van de jeugdopleiding van Borussia. Kan hij dat ook in de Jupiler Pro League laten zien?