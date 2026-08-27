Belangrijk nieuws voor voetbalfans: JPL krijgt gratis te bekijken voetbalprogramma

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Belangrijk nieuws voor voetbalfans: JPL krijgt gratis te bekijken voetbalprogramma
Foto: © photonews
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Goed nieuws voor Belgische voetbalfans: de samenvattingen van de Jupiler Pro League keren terug naar Play. Vanaf zondag 30 augustus brengt ‘Zondag Matchdag’ elke week de belangrijkste beelden van de volledige speeldag, gratis op televisie en via de app te bekijken voor wie geen voetbalabonnement in huis heeft gehaald.

Samenvattingen keren terug naar Play

Wie vooral de doelpunten en belangrijkste momenten uit de Belgische competitie wil zien, krijgt vanaf dit weekend opnieuw een duidelijke afspraak. Play lanceert op zondag 30 augustus ‘Zondag Matchdag’, een nieuw programma waarin de hoogtepunten van de volledige speeldag in de Jupiler Pro League worden gebundeld. [1]

Het programma begint volgens Play elke zondag om 22 uur en is te bekijken op de zender én in de app. Daarmee kunnen voetbalfans de belangrijkste gebeurtenissen van het weekend volgen zonder een volledige wedstrijd te moeten bekijken.

Play kiest bovendien voor een andere aanpak dan een klassiek voetbalprogramma. Er komt geen traditionele studio met een tafel vol analisten. Presentator Carl Dircksens trekt juist naar de stadions en mengt zich tussen supporters en spelers.

Carl Dircksens als nieuwe presentator

Dircksens wordt het gezicht van het nieuwe programma. Hij zal de belangrijkste hoogtepunten aan elkaar praten en tegelijk verhalen, interviews en opvallende gebeurtenissen uit de verschillende stadions verzamelen.

De eerste uitzending krijgt meteen een stevige affiche. Dircksens trekt samen met voormalig Rode Duivel Gert Verheyen naar Gent voor de wedstrijd tussen KAA Gent en Club Brugge. Daarna staat ook de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht op het programma.

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“Eindelijk is er terug een samenvattingsprogramma op tv voor de vele voetbalfans”, zegt Dircksens in het officiële persbericht van Play aan onze redactie. “En ik mag op zondag gratis naar de voetbal. Win-win.”

Niet alleen doelpunten en uitslagen

Play wil van ‘Zondag Matchdag’ meer maken dan een klassieke verzameling doelpunten. Tussen de wedstrijdbeelden door komen ook interviews, verhalen uit de stadions en opvallende weetjes aan bod.

Lieve Vyverman, directeur Content bij Play, zegt dat de zender inspeelt op de grote vraag naar samenvattingen van de Jupiler Pro League. “We zetten volop in op voetbal van eigen bodem en mengen ons meer dan ooit tussen de supporters”, klinkt het.

Dat betekent dat ook de sfeer rond wedstrijden een belangrijke plaats krijgt. De bedoeling is om kijkers niet alleen de belangrijkste acties te tonen, maar hen opnieuw midden in de voetbalbeleving te brengen.

Elke zondag om 22 uur op televisie en in de app

Voor voetbalfans wordt zondagavond dus opnieuw een vast moment om de Belgische competitie te herbeleven. Het programma begint om 22 uur, waardoor de meeste wedstrijden van de speeldag achter de rug zijn en de belangrijkste momenten kunnen worden verzameld.

Play benadrukt dat ‘Zondag Matchdag’ zowel via televisie als digitaal beschikbaar is. Dat maakt het programma toegankelijk voor kijkers die liever via de app volgen.

De timing is bovendien interessant voor supporters die hun favoriete ploeg live hebben gevolgd. Wie bijvoorbeeld een wedstrijd in het stadion bezocht, krijgt later die avond de kans om ook de andere wedstrijden uit de Jupiler Pro League te bekijken.

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