Geen twijfel mogelijk? “Anderlecht betaalde te veel voor zomeraanwinst”

Anderlecht betaalde deze zomer ongeveer vijf miljoen euro voor Lukas Ambros. Volgens Michel Thiry, die het Poolse voetbal goed kent, had paars-wit echter aanzienlijk minder moeten betalen voor de middenvelder.

Vijf miljoen blijft discussiepunt

Toen Anderlecht op 10 juli Lukas Ambros overnam van Górnik Zabrze, legde de club naar verluidt zo’n vijf miljoen euro op tafel. Sportief directeur Antoine Sibierski zag in de Tsjech een belangrijke schakel voor zijn nieuwe ploeg, maar niet iedereen vindt die investering gerechtvaardigd.

Michel Thiry, die in 2000 sportief manager was bij Górnik Zabrze en later onder meer betrokken was bij de begeleiding van Marcin Wasilewski, volgt het Poolse voetbal nog altijd op de voet. Zijn oordeel over de transfersom is duidelijk.

“Ik vind dat toch nog altijd te veel”, zegt Thiry aan Het Nieuwsblad. Volgens hem had Anderlecht maximaal drie miljoen euro moeten betalen.

Waarom Anderlecht wél overtuigd is

De Brusselaars hadden nochtans een duidelijke reden om door te duwen. Ambros past volgens de sportieve leiding uitstekend in het gewenste spelmodel. Vooral zijn linkervoet is een belangrijke troef.

De 22-jarige middenvelder kan vanaf rechts naar binnen trekken en beschikt over een stevig schot. Daarnaast heeft hij volgens zijn nieuwe club voldoende vista om ploegmaats met passes achter de verdediging te bereiken. Ook stilstaande fases behoren tot zijn kwaliteiten.



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Dat profiel kan Anderlecht extra mogelijkheden geven. Een naar binnen komende linkspoot creëert bijvoorbeeld ruimte voor een aanvallende rechtsback zoals Ali Maamar. Bovendien kan Ambros gevaarlijk zijn met hoekschoppen, een onderdeel waarin Anderlecht de voorbije jaren niet altijd overtuigde.

‘Goede soldaat’, geen wondervoetballer

In Polen werd zijn transfer aanvankelijk met enige nuchterheid bekeken. Marcin Zewlakow omschreef Ambros als een goeie voetballer, maar waarschuwde dat supporters geen magie hoefden te verwachten.

Die analyse staat haaks op de verwachtingen in Brussel. Sibierski lijkt er juist van overtuigd dat Ambros een extra dimensie aan het middenveld kan geven. Zijn veelzijdigheid en technische kwaliteiten moeten hem tot een belangrijke creatieve schakel maken.

Nu volgt de echte test

Thiry twijfelt niet aan de kwaliteiten van Ambros, maar wil vooral zien of hij ze ook in België kan tonen. Ambros is een goede speler volgens hem, maar tegelijk stelt hij zich vragen over zijn prestaties tegen de sterkste tegenstanders.

“Ik wil hem nog weleens zien bevestigen tegen grotere tegenstanders”, aldus Thiry. Vooral wedstrijden tegen Union en Club Brugge ziet hij als een belangrijke graadmeter. Afwachten dus wie gelijk krijgt...