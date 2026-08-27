Club 17e op UEFA-ranking, maar het geld zegt iets helemaal anders - en wat is uw droomloting?

Club Brugge kent donderdagavond zijn acht tegenstanders in de leaguefase van de Champions League. Om 18 uur wordt in Monaco geloot met de 36 deelnemende clubs. Rest de vraag wat we dit seizoen van blauw-zwart zullen mogen gaan verwachten.

Club Brugge heeft de voorbije twee jaar goed gepresteerd in de Champions League. Twee keer op rij wisten ze de top-24 te halen en zich zo te plaatsen voor de knock-outfase van het toernooi. Twee seizoenen geleden gingen ze daarin zelfs nog voorbij Atalanta Bergamo en werden ze pas in de achtste finales uitgeschakeld door Aston Villa.

Hoever gaat Club Brugge dit seizoen raken?

Vorig seizoen was de laatste 24 het eindstation na een nederlaag en een gelijkspel tegen Atlético Madrid. Ook dit seizoen zal de top-24 opnieuw hét doel zijn bij Club Brugge. En dus zal het natuurlijk ook een beetje afhangen van de loting of die doelen waarheid kunnen worden.

Twee jaar geleden waren elf punten nodig voor de top-24, vorig seizoen hadden ze aan 10 punten genoeg om 19e te worden. Ook dit seizoen zouden 9 punten genoeg kunnen zijn, maar evengoed zijn er opnieuw 8, 10 of 11 nodig om zeker te zijn.

Club Brugge zeventiende op de UEFA-ranglijst

Club Brugge staat op dit moment samen met Chelsea op een gedeelde 17e plaats op de UEFA-ranking, waardoor ze in se de top-24 zouden moeten kunnen halen. Al is dat natuurlijk niet het volledige verhaal, al kan blauw-zwart dit seizoen nog een paar plaatsen doorschuiven.

Tottenham Hotspur en Fiorentina zijn net als Chelsea niet geplaatst voor de Champions League, dus zijn er nog een paar plaatsen die voor het 'oprapen' liggen. Als we kijken naar de marktwaardes van de 36 ploegen, dan krijgen we meteen een heel ander verhaal.





POT 1: PSG, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Barcelona, Bayern München, Liverpool, Internazionale, Atlético Madrid

In pot 1 zitten donderdagavond alleen maar absolute kleppers. Welke twee ploegen uit die pot dan ook aan Club Brugge worden toegewezen? Het zal geen klein bier zijn. Allen zijn ze (veel) meer waard volgens Transfermarkt dan de Belgen ook.

Dan maar hopen op echte kleppers zoals PSG of Barcelona? Waarom niet. PSG, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Barcelona en Bayern München zijn stuk voor stuk meer dan 1 miljard euro waard, ook de drie andere teams staan in de top-10.

POT 2: Manchester United, Borussia Dortmund, AS Roma, Aston Villa, Porto, Sporting Lissabon, PSV, Real Betis, Club Brugge

Het enige team dat er zich tussen komt mengen is Manchester United. Zij hebben een marktwaarde van 929 miljoen euro en staan daarmee achtste, dus boven Internazionale en Atlético Madrid. Voor Club Brugge zou de komst van Lammens, Tielemans en co wel een heel leuke affiche zijn.

Ook alle andere ploegen uit pot 2 zijn meer waard dan Club Brugge, dat volgens Transfermarkt op dit moment een marktwaarde van 196 miljoen euro heeft. Real Betis (260 miljoen euro) en PSV Eindhoven (273 miljoen euro) komen het dichtste in de buurt.

POT 3: RB Lepzig, Napoli, Galatasaray, Villarreal, Lille, Fenerbahçe, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Bodo/Glimt

Misschien dan toch maar hopen op PSV en verder hopen dat er uit potten 3 en 4 een aantal meer 'haalbare' kaarten naar Jan Breydel komen, om toch de nodige punten in huis te halen? Al is de vraag natuurlijk meteen weer wat dan precies een haalbare kaart is.

Qua marktwaarde zijn zeven van de teams uit deze pot nog altijd meer waard dan Club Brugge. Enkel Shakhtar Donetsk (186 miljoen euro) en Bodo/Glimt (76 miljoen euro) hebben een lagere marktwaarde, maar ook dat zijn natuurlijk nog altijd geen hapklare brokken.

POT 4: Como, Stuttgart, Lens, Slavia Praag, AEK Athene, Viking, LASK, Sabah, Slovan Bratislava

Zelfs in pot 4 zijn er met Como, Stuttgart en Lens nog drie teams die meer waard zijn dan blauw-zwart. Daaronder zijn er wel een aantal ploegen waartegen ze wél zouden moeten kunnen winnen. Een verplaatsing naar Viking of Celje zou interessanter kunnen zijn dan eentje naar Athene of Sabah. Club Brugge staat qua marktwaarde dus op een 27e plaats op 36 ploegen.

Via de sociale media van Club Brugge deelden Hans Vanaken, Hugo Vetlesen en Nicolo Tresoldi hun persoonlijke droomloting. En wat is uw droomloting? Laat het hieronder weten in onze POLL en spreek er met elkaar over in de comments. Kies telkens voor 2 ploegen uit elke pot, in totaal dus acht tegenstanders!