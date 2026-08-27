“Geen toeval meer”: moet KAA Gent rekenen op dit scenario tegen Hibernian?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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“Geen toeval meer”: moet KAA Gent rekenen op dit scenario tegen Hibernian?
Foto: © photonews
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KAA Gent staat voor een zenuwslopende return tegen Hibernian. Na de 0-0 in de heenwedstrijd dreigt een beslissende strafschoppenreeks. Volgens Matties Volckaert beschikt Gent alvast over een belangrijk geheim wapen: Davy Roef.

Gent weet wat het moet doen

De Buffalo’s slaagden er vorige week niet in om Hibernian opzij te zetten. In de Planet Group Arena bleef het 0-0, waardoor Gent donderdag in Schotland voor een zware opdracht staat.

Vooral aanvallend moet het beter. Hibernian toonde zich defensief georganiseerd en gaf nauwelijks ruimte weg. Matties Volckaert beseft dat Gent geduld én meer creativiteit nodig zal hebben.

“Ik denk dat iedereen heeft gezien dat Hibernian in een vrij compact blok goed zijn mannetje kan staan. Ze geven weinig weg”, vertelt Volckaert aan Het Nieuwsblad. Volgens de Gentse speler moet zijn ploeg sneller combineren en uiteindelijk dat ene doelpunt zien te vinden.

Eerst de nul, dan toeslaan

Volckaert wil daarbij niet dat Gent door zijn aanvallende intenties de defensieve organisatie uit het oog verliest. De Buffalo’s hielden de voorbije weken zelf behoorlijk goed stand en willen die lijn doortrekken.

“Die mindset moeten we behouden om die nul te houden en dan is het aan ons om dat ene goaltje te maken”, klinkt het. Dat scenario zou Gent meteen een ticket voor de League Phase opleveren. Maar als scoren opnieuw moeilijk blijkt, ligt een ander scenario op de loer.

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Davy Roef als ultiem wapen

Bij een gelijke stand na de reguliere speeltijd kunnen strafschoppen beslissen. En daar heeft Gent volgens Volckaert een bijzonder troef achter de hand.

Doelman Davy Roef bewees in de heenwedstrijd opnieuw dat hij op strafschoppen sterk voor de dag kan komen. De Gentse doelman stopte een penalty en heeft daarmee zijn reputatie als specialist opnieuw bevestigd.

“Dat is geen toeval meer, het is een specialiteit van hem”, zegt Volckaert over zijn ploegmaat. De spelers hebben bovendien al geoefend op strafschoppen, waardoor Gent voorbereid wil zijn op het slechtst mogelijke scenario.

Niet alleen Roef moet het verschil maken

Toch wil Gent uiteraard voorkomen dat alles afhangt van Roef. Een strafschoppenreeks blijft een loterij waarin zenuwen minstens even belangrijk zijn als techniek.

“We hebben niet enkel een sterke doelman, maar ook jongens die een strafschop durven te nemen”, benadrukt Volckaert. Dat vertrouwen kan belangrijk worden als Gent opnieuw tegenover een gesloten tegenstander komt te staan.

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