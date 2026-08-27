Live. Transfernieuws 27/8: OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor

Redactie
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Live. Transfernieuws 27/8: OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor
Foto: © photonews
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor

Lommel SK heeft een nieuwe verdediger beet. De 21-jarige Nederlander Tristan Gooijer komt per direct over van Ajax en tekent in het Groen-Wit een contract tot medio 2028. De multifunctionele verdediger moet de ploeg van Lee Johnson versterken.

Opgeleid bij Ajax

Gooijer begon zijn jeugdopleiding bij Almere City FC, waarna hij in 2016 de overstap maakte naar Ajax. In 2022 debuteerde hij bij Jong Ajax. Een half jaar later volgden zijn eerste minuten voor het eerste elftal van de Amsterdammers. Uiteindelijk kwam hij tot dertig wedstrijden voor Ajax.

Ervaring bij PEC Zwolle

De voorbije twee seizoenen werd Gooijer verhuurd aan PEC Zwolle. Daar kon de verdediger verdere ervaring opdoen en zich ontwikkelen op het hoogste Nederlandse niveau. Zijn veelzijdigheid is een belangrijke troef, want hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten.

Sportief directeur Jeffrey Van As is dan ook tevreden met de transfer. “Met Tristan halen we een jonge, veelzijdige verdediger binnen die ondanks zijn leeftijd al de nodige ervaring op het hoogste niveau heeft opgedaan”, klinkt het in een mededeling van de club aan onze redactie.

Gooijer zelf kijkt eveneens uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik ben heel blij om definitief de overstap naar Lommel SK te maken. Ik wil direct van waarde zijn voor het team en een goed seizoen draaien”, aldus de Nederlander.

‘Nog een middenvelder in beeld bij KRC Genk: vier matchen op WK gespeeld’

‘Nog een middenvelder in beeld bij KRC Genk: vier matchen op WK gespeeld’

KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. (Lees meer)

'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'

Antwerp lijkt de strijd om Álvaro Cortés te hebben gewonnen. Volgens journalist Matteo Moretto is de Great Old op zoek naar een extra centrale verdediger en de 21-jarige speler van FC Barcelona zou wel oren hebben naar het Antwerpse project. (Lees meer)

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Middenvelder tekent tot 2029 bij Westerlo

KVC Westerlo heeft zijn middenveld versterkt met Pape Diong. De 20-jarige Senegalees komt definitief over van RC Strasbourg en tekent in ’t Kuipje een contract voor meerdere seizoenen. Diong moet voor fysieke kracht en evenwicht zorgen.

Sterke defensieve middenvelder

Diong is van nature een defensieve middenvelder die vooral belangrijk moet worden in de balans van het elftal. Hij schermt de verdediging af en moet met zijn fysieke kwaliteiten ruimte creëren voor ploegmaats die aanvallender kunnen spelen. Volgens Westerlo past zijn profiel uitstekend bij de noden van de selectie, zo laat de club weten in een officiële mededeling aan onze redactie.

De Senegalees werd in 2024 door Strasbourg weggehaald uit zijn thuisland. Bij de Franse club kwam hij vervolgens elf keer in actie voor het eerste elftal en scoorde hij één keer. Om meer ervaring op te doen, volgde vorig seizoen een uitleenbeurt aan USL Dunkerque.

Ervaring in Frankrijk en bij Senegal

Bij Dunkerque kreeg Diong veel meer speelminuten. Hij kwam er in totaal 28 wedstrijden in actie. Die ervaring moet hem nu helpen om zich in de Jupiler Pro League te ontwikkelen.

Ook internationaal heeft de middenvelder al een mooi visitekaartje. Diong kwam drie keer uit voor Senegal U20 en maakte in september 2023 zijn debuut voor de nationale ploeg. Met zijn komst haalt Westerlo dus een jonge speler binnen die ondanks zijn leeftijd al ervaring heeft op verschillende niveaus.

Diong tekent tot 2029 en krijgt bij de Kemphanen de kans om een vaste waarde te worden op het middenveld. De transfer werd donderdag officieel bevestigd door Westerlo.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL “KV-DNA”: Malinwa heel blij met speler die terugkeert naar België

KV Mechelen heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Malinwa bereikt een akkoord met Slavia Praag over de definitieve komst van Simion Michez. De 24-jarige flankaanvaller tekent Achter de Kazerne tot 2029.

Van Anderlecht via Beerschot naar Tsjechië

Michez genoot zijn opleiding bij Anderlecht en speelde er 26 wedstrijden voor de Futures. In 2023 trok hij naar Beerschot, waar hij zich snel in de kijker speelde. Dat leverde hem een transfer naar Slavia Praag op. De Tsjechische topclub verhuurde hem vervolgens aan Sigma Olomouc, waar hij vorig seizoen ervaring verzamelde.

Snelheid en creativiteit

Sportief directeur Tom Caluwé is enthousiast over de nieuwste aanwinst. “Simion brengt snelheid, diepgang en creativiteit mee. Daarnaast heeft hij een echte vechtersmentaliteit. Dat maakt hem een speler die perfect aansluit bij het KV-DNA”, klinkt het op de clubwebsite.

Ook Michez voelt zich meteen thuis. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Het contact met de club is er al langer en ik kende al wat mensen bij Malinwa.” Hij kijkt uit naar zijn eerste minuten in Mechelse loondienst.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Club Brugge stelt nieuwe winger voor

Club Brugge heeft zich versterkt met Wisdom Mike. De 17-jarige Duitse winger met Nigeriaanse roots komt over van Bayern München en tekent bij Blauw-Zwart een contract tot 2029. Hij krijgt rugnummer 27.

Debuut bij Duitse recordkampioen

Mike doorliep zijn jeugdopleiding bij MSV Duisburg en Borussia Mönchengladbach, waarna hij in 2022 naar Bayern München trok. Vorig seizoen maakte de flankaanvaller zijn debuut voor de hoofdmacht tegen Werder Bremen. Ook in Europa kreeg hij al speelminuten. In oktober 2025 kwam hij in actie tegen Club Brugge in de Champions League.

Internationale ervaring

Mike verzamelde ondertussen ook jeugdinterlands voor Duitsland U15, U16 en U17. Op het WK U17 van vorig seizoen scoorde hij twee keer. Club Brugge ziet in hem dan ook een talent voor de toekomst.

De transfer is voorlopig nog afhankelijk van administratieve goedkeuring door de FIFA, zoals gebruikelijk bij internationale transfers van minderjarige spelers, zo laat Club Brugge weten in een mededeling aan onze redactie.

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL: Mats Rits heeft nieuwe uitdaging beet

Mats Rits heeft een nieuwe uitdaging beet. De 33-jarige middenvelder keert vijftien jaar na zijn vertrek terug naar Beerschot en tekent op het Kiel een contract voor drie seizoenen.

Van wonderdebuut naar topcarrière

Rits maakte als zestienjarige zijn debuut voor Beerschot tegen Westerlo en scoorde meteen twee keer. Daarna volgde Ajax, waar hij een landstitel vierde, al liep zijn avontuur in Amsterdam niet zoals gehoopt. Bij KV Mechelen herlanceerde hij zijn carrière en groeide hij uit tot een smaakmaker.

In 2018 trok Rits naar Club Brugge. Daar beleefde hij de succesvolste periode uit zijn loopbaan met drie landstitels, twee Supercups en 26 Champions League-optredens. In 2024 volgde nog een passage bij Anderlecht.

Rits wil iets teruggeven

Na bijna 500 profwedstrijden is de cirkel nu rond. “Het voelt heel bijzonder om na al die jaren terug te keren naar Beerschot. Hier begon mijn verhaal als profvoetballer”, zegt Rits in een mededeling van Beerschot aan onze redactie.

Hij wil zijn ervaring inzetten om de club en supporters mooie momenten te bezorgen. Sporting director Murat Akin noemt hem een speler die geen introductie nodig heeft en benadrukt zijn band met Beerschot en het Kiel.

Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen

Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen

Club Brugge blijft volgens nieuwe berichtgeving geïnteresseerd in Arthur Avom. De 21-jarige middenvelder van Lorient wordt op twintig miljoen euro geschat, maar blauw-zwart krijgt stevige concurrentie uit Engeland, Frankrijk en Turkije. (Lees meer)

Bjorn Vandenabeele

‘Antwerp verhuurt speler met aankoopoptie aan tweedeklasser’

Antwerp staat op het punt om Gerard Vandeplas voor één seizoen uit te lenen aan Dender. De 20-jarige aanvaller moet bij de gedegradeerde tweedeklasser meer speelminuten verzamelen en krijgt er de kans om zich verder te ontwikkelen, zo meldt Het Belang van Limburg.

Aankoopoptie maakt transfer extra interessant

Vandeplas heeft inmiddels 31 wedstrijden voor de A-ploeg van Antwerp achter zijn naam. Vorig seizoen kreeg hij zelfs een periode een basisplaats en liet hij enkele veelbelovende dingen zien. Bij de Great Old is de concurrentie voorin deze zomer echter flink toegenomen.

Dender mikt meteen op promotie

Antwerp haalde met Frey, Porozo en Narh drie nieuwe aanvallers binnen. Zij krijgen momenteel de voorkeur, waardoor een uitleenbeurt voor Vandeplas de beste oplossing lijkt.

Dender wil na de degradatie meteen terugkeren naar het hoogste niveau en kan de jonge aanvaller daarbij goed gebruiken. De club heeft bovendien een aankoopoptie bedongen. Als Vandeplas overtuigt, kan zijn tijdelijke avontuur volgend seizoen dus uitmonden in een definitieve transfer.

‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’

Mohamed Guindo zet zijn carrière voort in Zwitserland. De 23-jarige aanvaller verlaat La Louvière en tekent voor twee seizoenen bij FC Aarau, nadat hij eerder indruk maakte tijdens de promotiecampagne van de Wolven. (Lees meer)

‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’

Racing Genk lijkt dicht bij de komst van Niko Sigur te staan. De 22-jarige Canadees van Hajduk Split geniet al langer belangstelling uit Europa, maar een Limburgse transfer komt nu opvallend dichtbij. (Lees meer)

Bjorn Vandenabeele

OFFICIEEL Lierse haalt voormalig toptalent van PSV en Ajax binnen

Lierse heeft zich versterkt met Jayden Braaf. De 23-jarige aanvaller, die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV en Ajax, tekende een contract tot medio 2027 met optie, zo laat de club weten in een officieel statement aan onze redactie. Daarmee haalt Lierse een speler met een opvallend internationaal parcours binnen.

Ervaring bij Europese topclubs

Braaf maakte als jeugdspeler indruk met zijn techniek en aanvallende kwaliteiten. In 2018 trok hij naar Manchester City, waar hij verder werd opgeleid en ook voor de U23-ploeg speelde. Zijn veelzijdigheid is een extra troef: hij kan zowel op de flanken als in de spits worden uitgespeeld.

In 2021 volgde een uitleenbeurt aan Udinese. Daar maakte de Nederlander zijn debuut in de Serie A tegen Fiorentina. Niet veel later scoorde hij tegen Benevento zijn eerste doelpunt op het hoogste Italiaanse niveau.

Van Dortmund tot Lierse

Na zijn Italiaanse avontuur bleef Braaf ervaring verzamelen in Europa. Hij speelde onder meer voor Borussia Dortmund II in Duitsland en kwam in de Serie B uit voor Hellas Verona en Salernitana. Nu keert de aanvaller terug naar België, waar Lierse hoopt dat hij zijn talent eindelijk volledig kan ontplooien.

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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