“Belangrijke factor”: ex-speler waarschuwt Beerschot

Mats Rits keert na vijftien jaar terug naar Beerschot. De 33-jarige middenvelder moet met zijn ervaring helpen in de promotiestrijd, maar ex-ploegmaat Joren Dom ziet ook een belangrijk aandachtspunt.

Rits moet opnieuw het Kiel doen dromen

Vijftien jaar nadat hij Beerschot verliet om zijn profcarrière verder uit te bouwen, ligt een tweede hoofdstuk in Antwerpen klaar.

Rits verzamelde sindsdien een indrukwekkend palmares. Hij speelde voor KV Mechelen, Ajax, KV Oostende, Club Brugge en Anderlecht en werd meerdere keren landskampioen. Vooral zijn jaren bij Club Brugge leverden hem nationale en Europese ervaring op. Voor Beerschot moet die ervaring nu van grote waarde worden in de jacht op promotie.

Dom ziet vooral veel pluspunten

Ex-ploegmaat Joren Dom kent Rits goed en verwacht dat de middenvelder een belangrijke rol kan spelen binnen de Kielse selectie. Zijn grootste troeven liggen volgens hem niet zozeer in pure snelheid, maar in inzicht, positionering en ervaring.

“Hij gaat een uitstekende aanvulling zijn voor de Kielse kern”, zegt Dom aan Het Belang van Limburg. “Met zijn ervaring en rust op het veld gaat hij de ploeg nog veel bijbrengen. Rits blijft gewoon een kwaliteitsvolle speler.”

Dat is precies wat Beerschot zoekt. In een jonge ploeg kan een ervaren middenvelder wedstrijden controleren, rust brengen wanneer dat nodig is en ploegmaats beter laten functioneren.



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Eén punt baart Dom zorgen

Toch is Dom niet volledig overtuigd. Hij wijst op de specifieke speelstijl van Beerschot, dat vaak met hoge intensiteit en veel druk speelt. “Waar ik wel een beetje waakzaam voor ben, is de intensiteit”, waarschuwt Dom. Volgens hem kan de combinatie van meerdere dertigers in de selectie een aandachtspunt vormen wanneer Beerschot voortdurend hoog druk wil zetten.

Rits heeft tijdens zijn carrière nooit vooral moeten teren op explosiviteit. Dat geldt volgens Dom ook voor Jelle Vossen, een andere ervaren speler. “Een Rits of een Jelle Vossen hebben het in hun carrière nooit vaak moeten hebben van hun explosiviteit of het heel fel druk zetten in balverlies.”

Promotie wordt de ultieme test

Daarmee ligt er meteen een interessante uitdaging. Beerschot moet de kwaliteiten van Rits optimaal benutten zonder hem voortdurend in situaties te brengen waarin fysieke explosiviteit doorslaggevend is.

Zijn ervaring kan juist in belangrijke wedstrijden het verschil maken. Rits weet hoe je prijzen wint, kent de druk van promotie- en titelwedstrijden en heeft ervaring op het hoogste niveau.