Rik De Mil krijgt opvallend verdict van Sam Baro

KAA Gent is onder Rik De Mil nog volop in ontwikkeling, maar voorzitter Sam Baro is opvallend lovend over zijn coach. Volgens hem heeft De Mil niet alleen de spelersgroep sterker gemaakt, maar ook voor rust en structuur binnen de club gezorgd.

Baro ziet verandering naast het veld

Terwijl de resultaten en het spel van KAA Gent nog niet altijd overtuigen, merkt Sam Baro vooral achter de schermen een duidelijke vooruitgang. De voorzitter ziet een organisatie ontstaan waarin iedereen zijn plaats steeds beter vindt.

“Het wordt achter de schermen stilaan een well oiled machine. Iedereen moest zijn draai vinden, maar nu is er meer structuur en loopt de organisatie zeer strak”, vertelt Baro aan Het Nieuwsblad.

Die ontwikkeling vindt hij minstens even belangrijk als wat er momenteel op het veld gebeurt. Gent heeft immers een drukke periode achter de rug en moest zijn selectie snel inpassen in een intensieve kalender.

De Mil krijgt opvallend veel lof

Ook over hoofdcoach Rik De Mil is Baro bijzonder positief. De Gentse voorzitter beseft dat het voetbal momenteel nog niet op zijn best is, maar weigert dat als reden tot paniek te zien.

“De kern, het aantal wedstrijden nu al: dat heeft impact op het spel. We gaan dit seizoen alleen maar groeien”, klinkt het vertrouwen bij Baro. Volgens hem is De Mil uitstekend bezig met zijn spelersgroep.



Lees ook... “Geen toeval meer”: moet KAA Gent rekenen op dit scenario tegen Hibernian?›

Vooral de menselijke aanpak van de coach maakt indruk. Baro vindt dat De Mil spelers individueel én collectief weet te raken en hen gemotiveerd houdt ondanks de hoge belasting.

Spelers beter gemaakt

Baro gaat zelfs verder dan alleen maar complimenten geven. Hij noemt De Mil de beste communicatieve en motiverende coach die tijdens zijn voorzitterschap bij Gent passeerde.

“Van alle coaches die gepasseerd zijn, is hij voor mij de sterkste op communicatief en motiverend vlak”, stelt Baro. Hij benadrukt wel dat dit niet betekent dat zijn voorgangers die kwaliteiten niet hadden.

Volgens de voorzitter beschikt De Mil over een uitzonderlijk talent om spelers boven zichzelf te laten uitstijgen. “Hij heeft al spelers beter gemaakt en zichzelf laten overstijgen, vind ik”, aldus Baro.

Geen verdeeldheid meer in de groep

Misschien nog belangrijker is wat De Mil volgens Baro met de groepsdynamiek heeft bereikt. De spelersgroep zou momenteel bijzonder hecht zijn en volgens de voorzitter is er een probleem uit het verleden verdwenen.

“De groep hangt ook gigantisch goed samen. Er zit geen rottigheid meer in de ploeg, wat we voordien wel hebben gehad”, zegt Baro.

Dat is een duidelijke boodschap richting de toekomst. Baro lijkt niet alleen vertrouwen te hebben in De Mil als coach, maar ook in diens vermogen om een stabiele ploeg te bouwen.