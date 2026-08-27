Marko Ilic trekt duidelijke conclusie na dramatische start van KV Kortrijk

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Marko Ilic trekt duidelijke conclusie na dramatische start van KV Kortrijk
Foto: © photonews
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KV Kortrijk keerde met hoge verwachtingen terug naar het hoogste niveau, maar begon met een 0 op 6. Doelman Marko Ilic blijft opvallend rustig en gelooft dat één overwinning de hele dynamiek kan veranderen.

Statistieken maken geen indruk

De terugkeer van KV Kortrijk naar de Jupiler Pro League verloopt voorlopig moeizaam. Na twee wedstrijden staat de promovendus nog met lege handen. Tegen Charleroi wacht bovendien een tegenstander die Kortrijk de voorbije jaren bijzonder weinig succes gunde.

In de laatste vijftien onderlinge duels wonnen de Kerels slechts één keer. Toch maakt doelman Marko Ilic zich daar weinig zorgen over. De Serviër weigert zich blind te staren op historische cijfers.

“Ik ben sowieso niet zo bezig met statistieken. Die zeggen uiteindelijk niets over de wedstrijd die je nu moet spelen”, vertelt Ilic aan de Krant van West-Vlaanderen.

Charleroi komt met vertrouwen

De opdracht wordt er niet eenvoudiger op. Charleroi begon uitstekend aan het seizoen en verzamelde negen punten uit drie wedstrijden. Kortrijk zal dus tegenover een ploeg staan die momenteel volop vertrouwen uitstraalt.

Toch wil Ilic vooral kijken naar zijn eigen ploeg. Volgens de doelman waren er tijdens de eerste wedstrijden al fases waarin Kortrijk liet zien dat het op dit niveau thuishoort. “We hebben in onze eerste wedstrijden ook goede momenten gehad. Nu is het aan ons om die momenten om te zetten in doelpunten en punten”, klinkt het strijdvaardig.

Ilic kiest liever voor winnen

Hoewel de start met een 0 op 6 allesbehalve ideaal is, blijft het geloof bij Ilic intact. De doelman ziet naar eigen zeggen veel kwaliteit in de selectie, maar verlangt vooral meer efficiëntie.

“Er zit heel veel potentieel in deze groep. Je ziet wat er mogelijk is, maar we moeten onze momenten en kansen grijpen”, stelt hij. De boodschap is duidelijk: kansen creëren is één zaak, ze benutten is iets anders. Voor Ilic hoeft Kortrijk daarbij niet per se mooi voetbal te brengen. Resultaten primeren.

Eén zege kan alles veranderen

De Serviër trekt die redenering zelfs heel ver door. “Wat maakt het uit dat je goed gespeeld hebt als je met 0-3 verliest? Dan speel ik liever slecht en win ik.” Dat typeert de mentaliteit waarmee Kortrijk tegen Charleroi voor de dag wil komen. De eerste driepunter moet niet alleen de stand verbeteren, maar ook voor een mentale boost zorgen.

“We moeten nu die eerste overwinning pakken. Eén zege kan het gevoel en de dynamiek helemaal doen omslaan”, voorspelt Ilic. Voor Kortrijk is de opdracht dan ook simpel: de goede momenten van de eerste wedstrijden omzetten in rendement. Tegen Charleroi krijgt de promovendus meteen een nieuwe kans om de nul van de puntenrekening te halen.

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