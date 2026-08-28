Union heeft nieuwe transfer beet: "Dit was mijn laatste match voor de club"

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Union Sint-Gillis wil in de slotfase van de transferperiode nog een Belgische verdediger aantrekken. Denzel De Roeve staat hoog op de radar. De 22-jarige rechtsachter maakte bij SK Brann indruk en zou in Brussel de concurrentie op de rechterflank moeten aanscherpen.