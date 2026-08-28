Rode Duivel Arthur Theate staat plots voor heel verrassende transfer

Arthur Theate staat voor een verrassende terugkeer naar Italië. De Rode Duivel lijkt Eintracht Frankfurt na anderhalf jaar opnieuw te verlaten en trekt richting Bologna, de club waar hij eerder al doorbrak op het hoogste niveau.

Volgens Fabrizio Romano hebben Bologna en Frankfurt een mondeling akkoord bereikt over de transfer. Theate zou eerst op huurbasis overstappen, waarbij de Italianen een aankoopoptie van 15 miljoen euro krijgen. Frankfurt zou bovendien recht houden op 15 procent van een eventuele latere doorverkoop.

🚨🔴🔵 Bologna reach verbal agreement to sign Arthur Theate from Eintracht, here we go!



Initial loan deal with €15m buy option clause and 15% sell-on clause. 🇧🇪



The defender returns to Bologna; set for medical and travel in next 24h. pic.twitter.com/zK27ZL5cc1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Terug naar vertrouwde omgeving

Voor Theate betekent de overstap een terugkeer naar een club die hij bijzonder goed kent. In augustus 2021 werd hij al eens uitgeleend aan Bologna. Eén seizoen later nam de Italiaanse club hem definitief over voor bijna 7 miljoen euro, om hem diezelfde zomer voor heel wat winst richting Stade Rennes te sturen.

De verdediger kwam uiteindelijk 31 keer in actie voor Bologna, waarna hij verder trok. Via Stade Rennes belandde hij in de zomer van 2024 op huurbasis bij Eintracht Frankfurt. In februari 2025 maakten de Duitsers die transfer definitief.

Daar groeide Theate uit tot een belangrijke speler. Hij verzamelde 75 wedstrijden voor Frankfurt en was daarin goed voor één doelpunt en één assist.





Frankfurt rekent niet meer op hem

Toch lijkt zijn verhaal in Duitsland nu verrassend snel afgelopen. Theate ligt nog tot juni 2029 onder contract, maar Frankfurt zou niet langer op hem rekenen. Daardoor kwam een vertrek deze zomer opnieuw nadrukkelijk in beeld.

Bologna heeft nu het initiatief genomen en lijkt de onderhandelingen succesvol te hebben afgerond. Theate zou binnen de komende 24 uur naar Italië reizen om zijn medische testen af te leggen en de laatste formaliteiten af te handelen.

De 26-jarige verdediger keert zo mogelijk terug naar een competitie waarin hij eerder al indruk maakte. Ook bij de Rode Duivels bouwde hij ondertussen de nodige ervaring op. Theate verzamelde al 36 interlands voor België.

Als de medische testen geen problemen opleveren, begint hij binnenkort dus aan een tweede hoofdstuk bij Bologna. Ditmaal opnieuw via een huurconstructie, maar met een aankoopoptie die de transfer op termijn definitief kan maken.