De zucht van Bob Madou en Bart Verhaeghe: wat we leren uit de CL-loting

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De zucht van Bob Madou en Bart Verhaeghe: wat we leren uit de CL-loting
Foto: © photonews
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Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Het is een pittige loting geworden voor blauw-zwart. Wat mogen we verwachten en wat leerden we verder nog allemaal uit de loting in Monaco op donderdagavond? Een analyse dringt zich zeker en vast op.

Bart Verhaeghe en Bob Madou waren aanwezig in Monaco voor de loting van Club Brugge in de Champions League. Toen ze de loting van blauw-zwart zagen, werden beide mannen ook in beeld gebracht door de Europese voetbalbond.

Van hun gezicht was niet al te veel af te lezen, al leek het er toch een beetje op dat Bob Madou zat te blazen. De loting is op z'n zachtst gezegd pittig te noemen. Liverpool, Aston Villa, Bodo/Glimt en Lens zijn de vier ploegen die naar Jan Breydel zullen komen, terwijl er naar Milaan (Internazionale), Eindhoven (PSV), Napels (Napoli) en Stuttgart zal worden gereisd.

Oude bekenden en pittige tegenstanders

Met Internazionale ontmoet Club Brugge meteen opnieuw Aleksandar Stankovic, die vorig seizoen bij blauw-zwart speelde. De Bruggelingen speelden nog nooit tegen de Milanezen, dus dat wordt een interessante primeur - de matchen tegen AC Milan in een ver verleden liggen wél nog in het Brugse geheugen.

Met Kevin De Bruyne krijgen we een Rode Duivel op bezoek, ook onder meer El Khannouss, Undav, Skoras en  Thorgan Hazard zullen tegen Club Brugge mogen/moeten spelen. Tegen Aston Villa liggen de wedstrijden dan weer ook nog vers in het geheugen.

Club Brugge
© photonews

Het is voor de Bruggelingen allerminst een eenvoudige loting, zoveel is duidelijk. Zullen negen punten dit seizoen voldoende zijn voor de top-24? En als dat al het geval is: tegen wie gaan ze die punten moeten gaan halen? Bodo/Glimt schakelde in de voorrondes Union SG (moeilijk) en NEC Nijmegen (makkelijk) uit. 

Lens heeft geld en mogelijkheden, Stuttgart wil zich dit seizoen laten zien in de Duitse competitie én de Champions League en heeft daardoor andermaal veel geld geïnvesteerd. Vorig jaar kon Union SG nog winnen op bezoek bij PSV Eindhoven, maar dat was toen op speeldag 1 en terwijl de Lampenclub nog niet op toerental was.

Wat leerden we nog meer uit de loting? 

Vincent Kompany mag met Bayern München aan de slag tegen onder meer Arsenal en Manchester United, terwijl er voor het tweede jaar op rij een duel tussen Manchester City en Napoli op het programma staat. Kevin De Bruyne neemt het dus andermaal op tegen zijn ex-ploegmaats.

Voor de volledigheidheid: de UEFA is ook met nog een aantal prijzen naar buiten gekomen. De President's Award was dit jaar voor Thierry Henry. En dan zijn ze ook nog met een nieuwe prijs gekomen: de UEFA Repect Award.

Marquinhos pakt een prijsje tijdens de Champions League-loting

De UEFA Respect Award is nieuw in Europa. Het geeft die prijs voor spelers die respect tonen en iets meer brengen aan het voetbal boven louter het sportieve. En ook die prijs ging meteen naar PSG, die zo de award show op een goede manier kon openen.

De 32-jarige Marcos Aoás Corrêa - alias Marquinhos - mocht de trofee in ontvangst nemen, al was hij er zelf niet bij omdat hij zich aan het voorbereiden is op de wedstrijd van aanstaand weekend. De kapitein van PSG kreeg de prijs omdat hij na de finale van de Champions League in de eerste plaats de tegenstanders ging troosten, dan wel zelf te vieren.

Hoeveel punten haalt Club Brugge uit deze 8 wedstrijden?

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