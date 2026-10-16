Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne
Foto: © photonews

De verhouding tussen Kevin De Bruyne en Napoli-trainer Massimiliano Allegri leek deze week even onder druk te staan. Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Villarreal was te zien hoe de Rode Duivel geprikkeld reageerde. Allegri nuanceerde het voorval op zijn persconferentie.

Kevin De Bruyne staat bekend als een speler met temperament. Ook tijdens zijn laatste seizoenen bij Manchester City leidde dat onder Pep Guardiola geregeld tot pittige discussies langs de zijlijn of op het veld.

Ook Domenico Tedesco weet daar alles van. De voormalige bondscoach kreeg als vaste kapitein van de Rode Duivels soms een geprikkelde De Bruyne tegenover zich, onder meer na mindere prestaties in Frankrijk en tegen Oekraïne.

Ook in Italië lijkt het karakter van De Bruyne af en toe te botsen met dat van zijn trainer Massimiliano Allegri. Napoli verloor deze week in de Champions League bij Villarreal en een opvallend moment trok de aandacht: een zichtbaar geïrriteerde De Bruyne maakte drukke gebaren naar zijn ploegmaats en leek de instructies van Allegri naast zich neer te leggen.

Allegri tempert de commotie rond De Bruyne

Daags voor de verplaatsing van Napoli naar Venezia kwam Allegri vrijdag opnieuw terug op de vermeende spanningen met De Bruyne. Volgens de Italiaanse coach was er geen sprake van een conflict.

"Het was gewoon een misverstand op het veld, meer niet", relativeerde Allegri. "Dat is al gebeurd en het zal opnieuw gebeuren. Als we elkaar meteen begrijpen, ook ondanks de taalbarrière, is dat mooi meegenomen. Maar zo gaat dat nu eenmaal." De trainer wil dan ook niet weten van een openlijke breuk met zijn 35-jarige spelmaker. "Kevin heeft het goed begrepen", klonk het nog.

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Moeizame start vergroot het vergrootglas

De resultaten zorgen er wel voor dat elk incident bij Napoli extra aandacht krijgt. De Partenopei staan momenteel achtste in de Serie A en verloren hun eerste twee wedstrijden in de Champions League. Het seizoensbegin verloopt dus verre van zoals gehoopt.

De Bruyne oogt fysiek scherp, maar wordt door de Italiaanse media nauwlettend gevolgd. In die context werd ook zijn woordenwisseling met Allegri snel uitvergroot.

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