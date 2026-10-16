Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Twee onverwachte helden zorgden voor een puntje voor Union SG tegen Real Sociedad. Dat was vooraf misschien niet meteen voorzien door de spelers in kwestie. En zo gaat het alweer hard met de Brusselaars, die ook een goede zaak doen in het klassement met 4 op 6.

Massiré Sylla speelde een absolute topwedstrijd en hielp Union zo aan een punt tegen Real Sociedad. In zijn duels met Mikel Oyarzabal én met een ultieme redding op de lijn in de toegevoegde tijd zette de Senegalese verdediger zich nadrukkelijk op de Europese kaart.

Mikel Oyarzabal, basisspeler van Spanje tijdens het WK, botste donderdagavond op een onverzettelijke Massiré Sylla. De verdediger van Union Saint-Gilloise ruimde bal na bal op en trok duel na duel naar zich toe.

Redding op de lijn bezorgt Union een punt

"Ik speel mijn wedstrijd tegen eender welke speler. Hij is wereldkampioen en ik heb respect voor hem. Het is ook een heel intelligente voetballer. Maar hij blijft een mens met twee armen en twee benen. Voor mij was dit gewoon een wedstrijd als alle andere", vertelde Sylla na afloop.

Sylla beperkte zich niet tot het afstoppen van Oyarzabal. In de slotfase voorkwam hij ook nog een late nederlaag. Nadat Koffi zich had laten verrassen, haalde de Senegalees de bal op de doellijn weg. "Ik bleef doorlopen en volgde de fase goed. Zolang de scheidsrechter niet fluit, blijf ik doorgaan. Ik geef alles. Ik eindigde de match met wat pijn, maar dat hoort erbij", aldus de verdediger.

"Ik kan niet anders dan alles geven"

Die tomeloze inzet zit nu eenmaal in zijn karakter. "Zelfs als iemand mij zou zeggen dat ik rustiger moet doen, zou dat onmogelijk zijn. Zo ben ik. Op en naast het veld doe ik niet alsof. Daarom stap ik ook zo het veld op. Ik krijg klappen, maar ik hou daar wel van. Daar groei ik van."



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Sylla voelt zich duidelijk thuis bij Union, een ploeg die volgens hem dezelfde mentaliteit uitdraagt. "Sinds ik hier ben, heb ik de ploeg nooit zien opgeven. Zelfs toen we met 5-0 verloren in Brugge, bleven we vechten", besloot Sylla.