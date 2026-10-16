Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers
Foto: © photonews

We zijn twee speeldagen ver in de Europa League. Union SG deed een goede zaak met een laat gelijkspel tegen Real Sociedad, maar RSC Anderlecht zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Wat wil dat zeggen met oog op wat nog gaat komen in de Europese competities? Het laatste woord is er nog niet over gezegd in ieder geval.

Union SG pakte een puntje op bezoek bij Real Sociedad en heeft zo al 4 op 6 in de League Phase van de Europa League. Daardoor zijn ze nog steeds goed op weg naar een mogelijke top-24. Ook de top-8 lijkt nog steeds in de lijn der mogelijkheden te liggen.

Volgens de data van Football Meets Data zijn ondertussen al een aantal ploegen quasi zeker van de top-24. Benfica, Leverkusen, Juventus, Bournemouth, Sunderland en Lyon hebben ondertussen een kans van niet minder dan 99 procent of meer om de top-24 te halen.

Union SG blijft volop in de strijd voor top-16 en zeker top-24

Het zijn zes van de tien ploegen die na twee van de acht speeldagen ondertussen zes op zes hebben weten te scoren en dus nu al zeker lijken te zijn van kwalificatie voor de volgende ronde. En stiekem zullen ze wel hopen op de top-8 in de Europa League.

Union SG staat met 4 op 6 op een twaalfde plaats in het klassement en dat is ook waar hun projectie hen op dit moment brengt. Volgens de statistieken zouden ze uitkomen op nog steeds 89,6 procent van de kansen om de top-24 te halen.

Lees ook... "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

Ook RSC Anderlecht maakt nog kans op top-24

De kansen op de top-8 zijn wel kleiner geworden met nog amper 19,4 procent kans. Volgens de statistieken zouden ze uitkomen op 12,4 punten volgens de simulaties. Nog altijd meer dan voldoende dus om toch de top-16 te kunnen halen.

En RSC Anderlecht? Die mogen gek genoeg ook nog altijd niet klagen. Ondanks een 0 op 6 zouden ze nog steeds de 22e plaats kunnen gaan bekleden. Ze hebben nog steeds kans om op 9,5 punten uit te komen en daarmee maken ze nog 62,7 procent kans. Met 1 op 6 zouden ze in de top-24 staan, voorlopig staan ze wel maar 29e.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Real Sociedad

Meer nieuws

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

15:00
Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

14:00
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

11:00
20
Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

Anderlecht-trainer Vitor Bruno heeft een boodschap voor zijn spelers na het héél zuur verlies in Zagreb

07:30
2
KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

15:30
Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

Mats Rits doet verhaal over verbanning bij Anderlecht: “Bij eender welk bedrijf krijg je dat niet uitgelegd”

09:30
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

14:40
Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

Horroreinde voor Anderlecht: penalty in slotseconden maakt avond compleet zuur

22:58
Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

14:20
LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

LIVE BEKERVOETBAL: Vermoedelijke opstelling van Standard tegen Dender

12:30
David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

22:30
Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt

10:00
8
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

12:30
Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi

12:00
3
Europese avond van Union krijgt onverwachte wending in de allerlaatste minuten

Europese avond van Union krijgt onverwachte wending in de allerlaatste minuten

20:51
Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

10:30
Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden

08:00
12
Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

Antisemitisme, geweld en een Ajax-doodskist: supporters van ploeg Dendoncker overschrijden alle grenzen

08:59
Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’

08:30
1
Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

Manchester United grijpt in na uithaal Lisandro Martínez: verdediger komt met opvallende boodschap

07:00
De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

De druk stond erop bij STVV: Europese confrontatie met Iberia 1999 brengt antwoord

23:08
1
Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

Van bankzitter tot matchwinnaar: opvallende avond voor Belgen in Europa League

22:00
Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

Toch niet opnieuw? Extra speler valt uit bij KAA Gent, Rik De Mil hoopt op het beste

22:16
Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

Geweldig nieuws voor Vincent Kompany bij Bayern München

21:30
Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

Michel-Ange Balikwisha heeft opvallend transferplan: KAA Gent kan miljoenen verdienen

21:30
En dat is 15: KAA Gent zet ongeziene reeks neer en dendert ook in Europa verder

En dat is 15: KAA Gent zet ongeziene reeks neer en dendert ook in Europa verder

20:37
Club Brugge bezorgt Inter nog meer ellende: slecht nieuws volgt twee dagen later

Club Brugge bezorgt Inter nog meer ellende: slecht nieuws volgt twee dagen later

20:45
Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden

Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden

20:30
1
Jeugdproduct Standard waarschuwt: hij is klaar om de Rouches pijn te doen

Jeugdproduct Standard waarschuwt: hij is klaar om de Rouches pijn te doen

20:15
RSCA Futures maken indruk in Engeland: vooral één naam springt eruit tegen Crystal Palace

RSCA Futures maken indruk in Engeland: vooral één naam springt eruit tegen Crystal Palace

20:00
België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af

België zet FIFA onder druk en dwingt beweging af

19:20
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

.. .. over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren BarkieBoss BarkieBoss over Slechts één land doet beter: België beleeft uitstekende week voor UEFA-coëfficiënt FCB vo altijd FCB vo altijd over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden kukeluku kukeluku over Heeft Romelu Lukaku een grote fout gemaakt? Waarom hij een makkelijk doelwit is geworden Arsène L. Arsène L. over Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers Vital Verheyen Vital Verheyen over “Eet niks meer na 18u” en "Ga je schamen": harde woorden voor Romelu Lukaku na Europese afstraffing JaKu JaKu over Louis Van Gaal haalt uit naar Manchester City: ‘Dat heeft mij mijn job gekost’ cartman_96 cartman_96 over Club Brugge zette de toon voor zwartste Champions League-week ooit in Italië Vital Verheyen Vital Verheyen over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) BarkieBoss BarkieBoss over Na zijn hattrick tegen Inter: voormalige trainer doet opvallende uitspraken over Tresoldi Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved