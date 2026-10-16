Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

We zijn twee speeldagen ver in de Europa League. Union SG deed een goede zaak met een laat gelijkspel tegen Real Sociedad, maar RSC Anderlecht zit wel in de hoek waar de klappen vallen. Wat wil dat zeggen met oog op wat nog gaat komen in de Europese competities? Het laatste woord is er nog niet over gezegd in ieder geval.

Union SG pakte een puntje op bezoek bij Real Sociedad en heeft zo al 4 op 6 in de League Phase van de Europa League. Daardoor zijn ze nog steeds goed op weg naar een mogelijke top-24. Ook de top-8 lijkt nog steeds in de lijn der mogelijkheden te liggen.

Volgens de data van Football Meets Data zijn ondertussen al een aantal ploegen quasi zeker van de top-24. Benfica, Leverkusen, Juventus, Bournemouth, Sunderland en Lyon hebben ondertussen een kans van niet minder dan 99 procent of meer om de top-24 te halen.

Union SG blijft volop in de strijd voor top-16 en zeker top-24

Het zijn zes van de tien ploegen die na twee van de acht speeldagen ondertussen zes op zes hebben weten te scoren en dus nu al zeker lijken te zijn van kwalificatie voor de volgende ronde. En stiekem zullen ze wel hopen op de top-8 in de Europa League.

Union SG staat met 4 op 6 op een twaalfde plaats in het klassement en dat is ook waar hun projectie hen op dit moment brengt. Volgens de statistieken zouden ze uitkomen op nog steeds 89,6 procent van de kansen om de top-24 te halen.



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Ook RSC Anderlecht maakt nog kans op top-24

De kansen op de top-8 zijn wel kleiner geworden met nog amper 19,4 procent kans. Volgens de statistieken zouden ze uitkomen op 12,4 punten volgens de simulaties. Nog altijd meer dan voldoende dus om toch de top-16 te kunnen halen.

En RSC Anderlecht? Die mogen gek genoeg ook nog altijd niet klagen. Ondanks een 0 op 6 zouden ze nog steeds de 22e plaats kunnen gaan bekleden. Ze hebben nog steeds kans om op 9,5 punten uit te komen en daarmee maken ze nog 62,7 procent kans. Met 1 op 6 zouden ze in de top-24 staan, voorlopig staan ze wel maar 29e.