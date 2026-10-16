Rik De Mil ziet nieuwe Gentse troef opstaan: “Hij is een lefgozer”

KAA Gent boekte tegen Aarhus een belangrijke 1-0-zege, maar Rik De Mil hield aan de eerste Europese thuiswedstrijd ook een interessante ontdekking over. Door de blessure van Siebe Van der Heyden mocht Mamadou Diallo zijn debuut maken bij de eerste ploeg. De negentienjarige verdediger liet een goede indruk na en krijgt van zijn coach alle kansen om verder te groeien.

Diallo is geen onbekende binnen de Gentse opleiding. De Senegalees kwam twee seizoenen geleden samen met Seck over naar België en groeide uit tot een vaste waarde bij Jong Gent. Intussen heeft hij zijn toekomst aan de club verbonden met een contractverlenging tot 2029. Tegen Aarhus mocht hij zich voor het eerst op het Europese toneel tonen, nadat Van der Heyden tijdens de rust moest afhaken met een voetblessure.

De Mil volgt de ontwikkeling van Diallo al langer en is ervan overtuigd dat er nog veel rek op zit. “Hij is een jongen met heel veel potentieel. Na de winterstage vorig seizoen heb ik hem bij ons gehouden. Het begon moeizaam, maar hij is ongelooflijk gegroeid. Dat zag je in de voorbereiding.”

De Mil wil jonge spelers kansen geven

De Gentse coach benadrukt vooral de durf en de voetballende kwaliteiten van zijn jonge verdediger. “Hij is een lefgozer, kan goed voetballen.” Tegelijk beseft De Mil dat Diallo nog stappen moet zetten. “Hij maakt natuurlijk nog eens positionele fouten, maar naast hem staat iemand die hem een paar meter kan sturen.”

Daarmee raakt de trainer een belangrijk punt aan: jonge talenten brengen lukt makkelijker wanneer de ploeg voldoende structuur en ervaren spelers heeft om hen te begeleiden. “In een geheel dat draait, met certitudes om die jongens bij te sturen, kan je jonge gasten brengen”, legt De Mil uit.

Late Gentse beloning na moeilijke wedstrijd

Gent moest tegen Aarhus lang geduld oefenen. De Buffalo's creëerden verschillende kansen, maar botsten geregeld op doelman Mads Hedenstad. Uiteindelijk zorgde Hyllarion Goore in de 87ste minuut met een kopbal voor de bevrijdende 1-0.



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De overwinning leverde Gent een geslaagde start op voor eigen publiek in de League Phase van de Conference League. Voor Diallo was het tegelijk een eerste stap bij de hoofdmacht. De blessure van Van der Heyden blijft wel een aandachtspunt, zeker omdat Gent achterin al met personele problemen kampt.