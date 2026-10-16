Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden
Foto: © photonews

Alleen de aandachtigste Anderlecht-supporters zullen het wellicht hebben opgemerkt bij de beelden van de RSCA-bank. Assistent-coach Jérémy Taravel ontbrak tegen Dinamo Zagreb en keerde dus niet terug naar het Maksimirstadion, waar hij tussen 2014 en 2016 speelde. Daar was een duidelijke reden voor.

Het had een mooi weerzien kunnen worden voor Jérémy Taravel. Uiteraard maakte geen enkele speler uit de huidige kern van Dinamo Zagreb nog deel uit van de ploeg waarmee hij tussen 2014 en 2016 samenspeelde, maar de assistent-trainer van RSC Anderlecht bewaart ongetwijfeld warme herinneringen aan het Maksimirstadion. Als speler kwam hij er 54 keer in actie in het shirt van Dinamo.

Toch zat Taravel niet naast Vitor Bruno op de bank om opnieuw de sfeer in Zagreb op te snuiven. Zijn afwezigheid heeft alles te maken met zijn ambitie om op termijn niet langer assistent, maar hoofdtrainer te worden.

Taravel volgde UEFA Pro-opleiding in Letland

La Dernière Heure meldt dat de assistent van RSC Anderlecht deze week niet in Kroatië, maar in Letland verbleef. Taravel beschikt nog niet over het UEFA Pro-diploma, de licentie die nodig is om als hoofdcoach aan de slag te gaan. Vorig seizoen werd wel een uitzondering gemaakt toen hij tijdelijk het eerste elftal van paars-wit leidde.

Sinds het einde van zijn spelerscarrière verzamelde Taravel ervaring als assistent-trainer bij Excelsior Virton, Standard Luik en sinds 2025 bij Sporting Anderlecht. In het seizoen 2023-2024 stond hij ook aan het roer van de U18 van Union Saint-Gilloise, voor hij naar Standard trok.

Volgend weekend gewoon terug in België

Vorig seizoen kreeg Taravel onverwacht zijn kans als T1 van RSC Anderlecht. Na het ontslag van Besnik Hasi en het verrassende vertrek van Edward Still naar Watford nam hij over. Hij bleef vervolgens tot het einde van het seizoen aan en coachte de Mauves uiteindelijk in achttien wedstrijden.

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Zijn eerste vijf duels als interimcoach waren succesvol, maar in de Play-offs liep het minder vlot. Ook de finale van de Beker van België leverde geen prijs op. Taravel koos er nadien voor om als assistent in Anderlecht te blijven en zette een stap opzij voor Vitor Bruno, van wie hij dit seizoen kan bijleren. Intussen werkt hij verder aan de nodige papieren voor een nieuwe kans als hoofdtrainer.

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