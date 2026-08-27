Dit zijn de loodzware tegenstanders voor Club Brugge in de Champions League

Donderdagavond was het koppen kijken in Monaco voor de UEFA Champions League. 36 topteams werden in de potten gegooid, met daarbij ook één Belgisch team. En dus was het vooral uitkijken naar welke clubs Club Brugge voor de kiezen zou krijgen in de zoektocht naar de top-24 in de League Phase op het kampioenenbal.

Deze week werden en worden de laatste geheimen van de voorrondes in de Champions League, Europa League en Conference League ontrafeld. Dan weten we welke 108 teams (3x36) dit seizoen nog aanspraak kunnen maken op een Europese prijs.

In Monaco stond op donderdagavond alvast de loting voor de Champions League op het programma, met daarbij dus ook Club Brugge onder de 36 namen die hun acht tegenstanders zouden gaan krijgen. Makkelijk zou het sowieso niet worden, zoveel was duidelijk.

Club Brugge opende de loting met Internazionale en Liverpool

Op basis van de UEFA-ranglijst zit Club Brugge in pot 2, maar als het gaat over marktwaarde zijn ze amper 27e op de 36 teams. En dus zou het toch een beetje moeten meezitten met de loting om echt te kunnen stunten op weg naar een nieuwe top-24.

Uit pot 1 werd snel duidelijk dat er een uitwedstrijd zou gaan volgen in Milaan tegen Internazionale. Later uit pot 1 viel een thuisduel tegen Liverpool uit de bus. Twee grote namen, maar het kon met PSG, Bayern München, Arsenal of Manchester City eigenlijk zelfs nog slechter.

Welke ploegen kreeg Club Brugge nog voor de kiezen?

Natuurlijk werd vooral uitgekeken naar de eventuele haalbare kaarten en die vielen pas later uit de bus. Aston Villa, Bodo/Glimt en Lens zijn de drie andere ploegen die naar Jan Breydel zullen komen, terwijl er naar PSV, Napoli en Stuttgart moet worden getrokken. Een loodzware loting voor de Belgen, zoveel is duidelijk.





De speeldata voor Club Brugge zijn 8-10 september, 13-14 oktober, 20-21 oktober, 3-4 november, 24-25 november, 8-9 december, 19-20 januari en 27 januari. Tegen wie ze op welke speeldag thuis en uit zullen spelen zal heel snel worden bekend gemaakt - de definitieve kalender volgt normaal gezien op zaterdag.