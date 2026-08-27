RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 8 reacties
RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?
Foto: © photonews
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RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede.

Aernout Van Lindt

RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

Antoine Sibierski is werk aan het maken van een aantal zomertransfers en is daarbij zoals geweten uitgekomen bij Santi Garcia. De 24-jarige Spaanse middenvelder speelt momenteel bij Gil Vicente, waar hij de voorbije seizoenen al goed was voor tien goals en zes assists in meer dan zestig wedstrijden.

En dus is het Anderlecht menens. De Portugezen wilden aanvankelijk liefst elf miljoen euro, maar zover wilde RSC Anderlecht niet gaan voor de speler met een marktwaarde van zo'n vier miljoen euro volgens Transfermarkt. Een eerste bod van Anderlecht werd afgewezen, maar ondertussen lijkt Gil Vicente de kloof wel te willen helpen dichten door negen miljoen euro te vragen. Volgens informatie van Voetbalkrant.com duwt Anderlecht door en gaan ze er alles aan doen om hem in huis te halen.

Aernout Van Lindt

Anderlecht gaat diep in de buidel moeten tasten voor gewenste speler

Antoine Sibierski is werk aan het maken van een aantal zomertransfers en is daarbij zoals geweten uitgekomen bij Santi Garcia. De 24-jarige Spaanse middenvelder speelt momenteel bij Gil Vicente, waar hij de voorbije seizoenen al goed was voor tien goals en zes assists in meer dan zestig wedstrijden.

Het enige wat nodig is om snel een akkoord te maken? Dat is dat er een afdoende bod wordt gedaan, klinkt het in Portugese media. De marktwaarde van de speler is volgens Transfermarkt zo'n vier miljoen euro, maar er zou liefst elf miljoen euro nodig zijn om hem los te weken. Er is ook Franse én Spaanse concurrentie, dus werk aan de winkel voor Sibierski.

RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede.

RSC Anderlecht speelt de komende twee donderdagen tegen Kairat Almaty voor een stekje in de League Phase van de Europa League. Als het zou foutlopen, dan is er voor paars-wit nog het vangnet van de Conference League.

En dat heeft ook zo zijn gevolgen. Transfergoeroe Sacha Tavolieri gaf aan dat Antoine Sibierski nu een aantal transferdoelwitten die voorlopig in de frigo zaten kan beginnen ontdooien, omdat er zekerheid is van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

RSC Anderlecht kan eindelijk een versnelling hoger schakelen

Het zou ook betekenen dat er in een hoger echelon van spelers kan worden gevist. Door de Europese gelden die binnen stromen, maar ook door de wedstrijden die paars-wit aan de mogelijke nieuwkomers zal kunnen aanbieden.

Een linksback, een spits en een spelmaker staan nog op het verlanglijstje van Sibierski en RSC Anderlecht. Mogelijk kan er nu dus een versnelling hoger geschakeld worden om een en ander in huis te gaan halen, want de profielen zijn bekend.

Het laatste is zeker nog niet gezegd over de zoektocht naar een spelmaker bij RSC Anderlecht

Daarbij zou ook onder meer gedacht worden aan Santi Garcia. De 24-jarige Spaanse middenvelder speelt momenteel bij Gil Vicente, waar hij de voorbije seizoenen al goed was voor tien goals en zes assists in meer dan zestig wedstrijden.

Eerder was al sprake van interesse in Adam Karabec, maar ook Santi Garcia wordt nu dus genoemd. Het zou wel eens snel in kannen en kruiken kunnen komen als er een afdoende bod wordt gedaan, klinkt het in Portugese media. De marktwaarde van de speler is volgens Transfermarkt zo'n vier miljoen euro, maar het lijkt er op dat er meer dan dat zal moeten worden geboden om hem los te weken bij Gil Vicente.

8 reacties
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Gil Vicente
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