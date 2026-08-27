RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?

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RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede.