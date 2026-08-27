Live. Transfernieuws 27/8: Huerta is weg bij RSC Anderlecht
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
DONE DEAL: Aston Villa heeft Leon Goretzka beet
Aston Villa heeft Leon Goretzka in huis gehaald. De speler was transfervrij sinds 1 juli en heeft nu dus toch nog een nieuwe club gevonden. Daarmee moet hij het gat opvullen dat bij The Villans gelaten is door onder meer de blessure van Amadou Onana - opgelopen op het WK voetbal vorige maand.
Goretzka zelf liet op de sociale media van zijn nieuwe club weten dat hij klaar is voor de nieuwe uitdaging en dat hij goede herinneringen heeft aan Villa Park: "Ik herinner me dat er een heel bijzondere sfeer en een waanzinnige energie in het stadion hing. Ik kijk er echt naar uit om dit soort avonden weer mee te maken."
A serial winner arrives at B6... 🏆— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9
'Juventus komt jeugdproduct OH Leuven weghalen in Genk'
Ali Camara staat voor een opvallende transfer. De 18-jarige aanvaller, die zijn opleiding genoot bij OH Leuven en KRC Genk, is op weg naar Juventus. De Italiaanse topclub wil hem onderbrengen bij Juventus Next Gen, het beloftenteam dat uitkomt in de Italiaanse competities. (Lees meer)
KAA Gent wil tien miljoen euro voor spits
KAA Gent neemt het deze week op tegen Hibernian in een duel dat voor een groot deel kan beslissen over of de doelstellingen van de Buffalo's dit seizoen zullen worden behaald. De League Phase van de Conference League halen was primordiaal en levert ook (minstens) enkele miljoenen op. Ondertussen wordt nu ook Hyllarion Goore het hof gemaakt. (Lees meer)
DONE DEAL: Huerta heeft transfer beet
César Huerta (25) keert terug naar Mexico. De Mexicaanse flankaanvaller maakt de definitieve overstap naar Pumas UNAM. Dat heeft RSC Anderlecht bekend gemaakt op haar eigen webstek. "César kwam in januari 2025 over van Pumas UNAM en maakte kort daarna zijn debuut voor paars-wit. De Mexicaanse international kwam tijdens zijn periode bij RSC Anderlecht uit in de Belgische competitie en op het Europese toneel."
"Zijn tweede seizoen in Brussel werd grotendeels verstoord door blessureleed. In totaal speelde César 38 wedstrijden voor paars-wit, waarin hij 5 keer scoorde en 3 assists afleverde. Na anderhalf jaar bij RSC Anderlecht keert hij nu terug zijn club van herkomst. Veel succes met je verdere carrière, César."
Dwomoh dan toch naar Lierse
Tweedeklasser Lierse heeft een bekende naam beet. Middenvelder Pierre Dwomoh (22) heeft voor twee jaar met optie getekend. Dat laat Het Nieuwsblad alvast weten. De speler zat al sinds 1 juli zonder club, maar heeft nu dus gekozen voor een nieuw avontuur.
In België kennen we Dwomoh vooral van bij Antwerp, dat hem in 2021 na veel gedoe bij Racing Genk binnenhaalde. Het grote talent kwam er nooit uit, ook een uitleenbeurt aan Oostende leverde weinig op. Via RWDM Brussels gaat het nu via wat omwegen naar Lierse. Wordt Het Lisp de plaats waar hij opnieuw aan de oppervlakte komt?
RSC Anderlecht duwt door: transfer van negen miljoen euro op komst?
RSC Anderlecht is zeker van een Europese League Phase. Door de overwinning tegen PAOK Saloniki is dat mathematisch zeker. En dat zou wel eens een stevige impact kunnen hebben op de transferwerven die er nog liggen op Neerpede. (Lees meer)
Nog geen deal rond Ayensa
Een opmerkelijke wending bij Standard. De transfer van Dennis Ayensa naar Turkije leek in kannen en kruiken, maar volgens coach Vincent Euvrard is een akkoord tussen beide clubs nog lang niet bereikt. Daardoor staat ook het dossier-Andi Zeqiri voorlopig on hold.
Vertrekt Dennis Ayensa deze zomer alsnog bij Standard? De voorbije dagen leek dat scenario steeds waarschijnlijker te worden, maar Vincent Euvrard temperde donderdag op zijn persconferentie de verwachtingen. De Iraanse international reisde weliswaar naar Turkije af en miste daardoor enkele trainingen in Luik, maar een definitieve transfer is volgens de trainer van de Rouches nog niet verzekerd. Op clubniveau is er nog geen akkoord.
DONE DEAL: Antwerp slaat stevige slag en heeft gedroomde speler beet
Antwerp heeft de komst van Mauricio Benitez aangekondigd. Dat deden ze in een bericht dat werd gedeeld via de sociale media. "Mauricio Benitez komt definitief over van Boca Juniors. De Argentijnse middenvelder heeft op de Bosuil een contract getekend voor 4 seizoenen. Het voorbije anderhalf jaar speelde Mauricio bij ons op uitleenbasis waarin hij 41 keer in actie kwam en 3 doelpunten scoorde." (Lees meer)
DONE DEAL: KV Mechelen haalt ex-speler Anderlecht en Beerschot in huis
Simion Michez wil zijn carrière opnieuw lanceren bij KV Mechelen. De 24-jarige Belg keert na een moeizaam seizoen in Tsjechië terug naar eigen land en tekende bij Malinwa een contract tot 2029. Op die manier zien we de ex-speler van Beerschot en Anderlecht opnieuw in onze competitie opduiken. (Lees meer)
'Arthur Theate gaat Frankfurt verlaten'
De 25-jarige Rode Duivel Arthur Theate lijkt binnenkort opnieuw van werkgever te veranderen. Waar een transfer voor bijvoorbeeld Nicolas Raskin of Wout Faes niet meteen noodzakelijk lijkt, zou Theate volgens L'Equipe Frankfurt de komende dagen wel degelijk verlaten.
De bestemming van Theate ligt nog niet vast. Atletico Madrid meldde zich de voorbije dagen met een huurvoorstel, inclusief een bijna verplichte aankoopoptie van 16 miljoen euro. Eintracht Frankfurt ging echter niet in op het bod van de Spaanse topclub. Intussen hebben ook Bologna en Nottingham Forest belangstelling getoond. Vooral Bologna zou momenteel een streepje voor hebben in het dossier van de Belgische verdediger.
OFFICIEEL Lommel stelt nieuwe verdediger voor
Lommel SK heeft een nieuwe verdediger beet. De 21-jarige Nederlander Tristan Gooijer komt per direct over van Ajax en tekent in het Groen-Wit een contract tot medio 2028. De multifunctionele verdediger moet de ploeg van Lee Johnson versterken.
Opgeleid bij Ajax
Gooijer begon zijn jeugdopleiding bij Almere City FC, waarna hij in 2016 de overstap maakte naar Ajax. In 2022 debuteerde hij bij Jong Ajax. Een half jaar later volgden zijn eerste minuten voor het eerste elftal van de Amsterdammers. Uiteindelijk kwam hij tot dertig wedstrijden voor Ajax.
Ervaring bij PEC Zwolle
De voorbije twee seizoenen werd Gooijer verhuurd aan PEC Zwolle. Daar kon de verdediger verdere ervaring opdoen en zich ontwikkelen op het hoogste Nederlandse niveau. Zijn veelzijdigheid is een belangrijke troef, want hij kan op meerdere posities in de verdediging uit de voeten.
Sportief directeur Jeffrey Van As is dan ook tevreden met de transfer. “Met Tristan halen we een jonge, veelzijdige verdediger binnen die ondanks zijn leeftijd al de nodige ervaring op het hoogste niveau heeft opgedaan”, klinkt het in een mededeling van de club aan onze redactie.
Gooijer zelf kijkt eveneens uit naar zijn nieuwe avontuur. “Ik ben heel blij om definitief de overstap naar Lommel SK te maken. Ik wil direct van waarde zijn voor het team en een goed seizoen draaien”, aldus de Nederlander.
‘Nog een middenvelder in beeld bij KRC Genk: vier matchen op WK gespeeld’
KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. (Lees meer)
'Antwerp haalt verdediger bij FC Barcelona, maar krijgt wel belangrijke clausule mee'
Antwerp lijkt de strijd om Álvaro Cortés te hebben gewonnen. Volgens journalist Matteo Moretto is de Great Old op zoek naar een extra centrale verdediger en de 21-jarige speler van FC Barcelona zou wel oren hebben naar het Antwerpse project. (Lees meer)
OFFICIEEL Middenvelder tekent tot 2029 bij Westerlo
KVC Westerlo heeft zijn middenveld versterkt met Pape Diong. De 20-jarige Senegalees komt definitief over van RC Strasbourg en tekent in ’t Kuipje een contract voor meerdere seizoenen. Diong moet voor fysieke kracht en evenwicht zorgen.
Sterke defensieve middenvelder
Diong is van nature een defensieve middenvelder die vooral belangrijk moet worden in de balans van het elftal. Hij schermt de verdediging af en moet met zijn fysieke kwaliteiten ruimte creëren voor ploegmaats die aanvallender kunnen spelen. Volgens Westerlo past zijn profiel uitstekend bij de noden van de selectie, zo laat de club weten in een officiële mededeling aan onze redactie.
De Senegalees werd in 2024 door Strasbourg weggehaald uit zijn thuisland. Bij de Franse club kwam hij vervolgens elf keer in actie voor het eerste elftal en scoorde hij één keer. Om meer ervaring op te doen, volgde vorig seizoen een uitleenbeurt aan USL Dunkerque.
Ervaring in Frankrijk en bij Senegal
Bij Dunkerque kreeg Diong veel meer speelminuten. Hij kwam er in totaal 28 wedstrijden in actie. Die ervaring moet hem nu helpen om zich in de Jupiler Pro League te ontwikkelen.
Ook internationaal heeft de middenvelder al een mooi visitekaartje. Diong kwam drie keer uit voor Senegal U20 en maakte in september 2023 zijn debuut voor de nationale ploeg. Met zijn komst haalt Westerlo dus een jonge speler binnen die ondanks zijn leeftijd al ervaring heeft op verschillende niveaus.
Diong tekent tot 2029 en krijgt bij de Kemphanen de kans om een vaste waarde te worden op het middenveld. De transfer werd donderdag officieel bevestigd door Westerlo.
Signed by Pape Diong ✍️ pic.twitter.com/MSfybg0oKQ— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) August 27, 2026
OFFICIEEL “KV-DNA”: Malinwa heel blij met speler die terugkeert naar België
KV Mechelen heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Malinwa bereikt een akkoord met Slavia Praag over de definitieve komst van Simion Michez. De 24-jarige flankaanvaller tekent Achter de Kazerne tot 2029.
Van Anderlecht via Beerschot naar Tsjechië
Michez genoot zijn opleiding bij Anderlecht en speelde er 26 wedstrijden voor de Futures. In 2023 trok hij naar Beerschot, waar hij zich snel in de kijker speelde. Dat leverde hem een transfer naar Slavia Praag op. De Tsjechische topclub verhuurde hem vervolgens aan Sigma Olomouc, waar hij vorig seizoen ervaring verzamelde.
Snelheid en creativiteit
Sportief directeur Tom Caluwé is enthousiast over de nieuwste aanwinst. “Simion brengt snelheid, diepgang en creativiteit mee. Daarnaast heeft hij een echte vechtersmentaliteit. Dat maakt hem een speler die perfect aansluit bij het KV-DNA”, klinkt het op de clubwebsite.
Ook Michez voelt zich meteen thuis. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Het contact met de club is er al langer en ik kende al wat mensen bij Malinwa.” Hij kijkt uit naar zijn eerste minuten in Mechelse loondienst.
Simion Michez is een Mechelaar! 👋— KV Mechelen (@kvmechelen) August 27, 2026
De middenvelder tekent tot 2029 en wordt zo de nieuwste aanwinst van Malinwa.
Meer info via de link in bio. pic.twitter.com/RmWQ4pxODB
OFFICIEEL Club Brugge stelt nieuwe winger voor
Club Brugge heeft zich versterkt met Wisdom Mike. De 17-jarige Duitse winger met Nigeriaanse roots komt over van Bayern München en tekent bij Blauw-Zwart een contract tot 2029. Hij krijgt rugnummer 27.
Debuut bij Duitse recordkampioen
Mike doorliep zijn jeugdopleiding bij MSV Duisburg en Borussia Mönchengladbach, waarna hij in 2022 naar Bayern München trok. Vorig seizoen maakte de flankaanvaller zijn debuut voor de hoofdmacht tegen Werder Bremen. Ook in Europa kreeg hij al speelminuten. In oktober 2025 kwam hij in actie tegen Club Brugge in de Champions League.
Internationale ervaring
Mike verzamelde ondertussen ook jeugdinterlands voor Duitsland U15, U16 en U17. Op het WK U17 van vorig seizoen scoorde hij twee keer. Club Brugge ziet in hem dan ook een talent voor de toekomst.
De transfer is voorlopig nog afhankelijk van administratieve goedkeuring door de FIFA, zoals gebruikelijk bij internationale transfers van minderjarige spelers, zo laat Club Brugge weten in een mededeling aan onze redactie.
Munich —> 𝑩𝒓𝒖𝒈𝒆𝒔. ⚡️🇩🇪— Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 27, 2026
Wisdom Mike is 𝐡𝐞𝐫𝐞! 😍 pic.twitter.com/gRd0eKyRn9
OFFICIEEL: Mats Rits heeft nieuwe uitdaging beet
Mats Rits heeft een nieuwe uitdaging beet. De 33-jarige middenvelder keert vijftien jaar na zijn vertrek terug naar Beerschot en tekent op het Kiel een contract voor drie seizoenen.
Van wonderdebuut naar topcarrière
Rits maakte als zestienjarige zijn debuut voor Beerschot tegen Westerlo en scoorde meteen twee keer. Daarna volgde Ajax, waar hij een landstitel vierde, al liep zijn avontuur in Amsterdam niet zoals gehoopt. Bij KV Mechelen herlanceerde hij zijn carrière en groeide hij uit tot een smaakmaker.
In 2018 trok Rits naar Club Brugge. Daar beleefde hij de succesvolste periode uit zijn loopbaan met drie landstitels, twee Supercups en 26 Champions League-optredens. In 2024 volgde nog een passage bij Anderlecht.
Rits wil iets teruggeven
Na bijna 500 profwedstrijden is de cirkel nu rond. “Het voelt heel bijzonder om na al die jaren terug te keren naar Beerschot. Hier begon mijn verhaal als profvoetballer”, zegt Rits in een mededeling van Beerschot aan onze redactie.
Hij wil zijn ervaring inzetten om de club en supporters mooie momenten te bezorgen. Sporting director Murat Akin noemt hem een speler die geen introductie nodig heeft en benadrukt zijn band met Beerschot en het Kiel.
Welkom thuis, Mats. 🏡💜— K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) August 27, 2026
Mats Rits tekent voor drie seizoenen op het Kiel.
Lees meer via: https://t.co/k1zLIwNGhF.
#Rits2029 pic.twitter.com/rOthGoTJ4V
Club Brugge krijgt gigantische concurrentie voor dure middenvelder van 20 miljoen
Club Brugge blijft volgens nieuwe berichtgeving geïnteresseerd in Arthur Avom. De 21-jarige middenvelder van Lorient wordt op twintig miljoen euro geschat, maar blauw-zwart krijgt stevige concurrentie uit Engeland, Frankrijk en Turkije. (Lees meer)
‘Antwerp verhuurt speler met aankoopoptie aan tweedeklasser’
Antwerp staat op het punt om Gerard Vandeplas voor één seizoen uit te lenen aan Dender. De 20-jarige aanvaller moet bij de gedegradeerde tweedeklasser meer speelminuten verzamelen en krijgt er de kans om zich verder te ontwikkelen, zo meldt Het Belang van Limburg.
Aankoopoptie maakt transfer extra interessant
Vandeplas heeft inmiddels 31 wedstrijden voor de A-ploeg van Antwerp achter zijn naam. Vorig seizoen kreeg hij zelfs een periode een basisplaats en liet hij enkele veelbelovende dingen zien. Bij de Great Old is de concurrentie voorin deze zomer echter flink toegenomen.
Dender mikt meteen op promotie
Antwerp haalde met Frey, Porozo en Narh drie nieuwe aanvallers binnen. Zij krijgen momenteel de voorkeur, waardoor een uitleenbeurt voor Vandeplas de beste oplossing lijkt.
Dender wil na de degradatie meteen terugkeren naar het hoogste niveau en kan de jonge aanvaller daarbij goed gebruiken. De club heeft bovendien een aankoopoptie bedongen. Als Vandeplas overtuigt, kan zijn tijdelijke avontuur volgend seizoen dus uitmonden in een definitieve transfer.
‘La Louvière ziet smaakmaker vertrekken naar club waar het al zaken mee deed’
Mohamed Guindo zet zijn carrière voort in Zwitserland. De 23-jarige aanvaller verlaat La Louvière en tekent voor twee seizoenen bij FC Aarau, nadat hij eerder indruk maakte tijdens de promotiecampagne van de Wolven. (Lees meer)
‘Genk lijkt beet te hebben: dit moet de nieuwe middenvelder worden’
Racing Genk lijkt dicht bij de komst van Niko Sigur te staan. De 22-jarige Canadees van Hajduk Split geniet al langer belangstelling uit Europa, maar een Limburgse transfer komt nu opvallend dichtbij. (Lees meer)
OFFICIEEL Lierse haalt voormalig toptalent van PSV en Ajax binnen
Lierse heeft zich versterkt met Jayden Braaf. De 23-jarige aanvaller, die zijn jeugdopleiding genoot bij PSV en Ajax, tekende een contract tot medio 2027 met optie, zo laat de club weten in een officieel statement aan onze redactie. Daarmee haalt Lierse een speler met een opvallend internationaal parcours binnen.
Ervaring bij Europese topclubs
Braaf maakte als jeugdspeler indruk met zijn techniek en aanvallende kwaliteiten. In 2018 trok hij naar Manchester City, waar hij verder werd opgeleid en ook voor de U23-ploeg speelde. Zijn veelzijdigheid is een extra troef: hij kan zowel op de flanken als in de spits worden uitgespeeld.
In 2021 volgde een uitleenbeurt aan Udinese. Daar maakte de Nederlander zijn debuut in de Serie A tegen Fiorentina. Niet veel later scoorde hij tegen Benevento zijn eerste doelpunt op het hoogste Italiaanse niveau.
Van Dortmund tot Lierse
Na zijn Italiaanse avontuur bleef Braaf ervaring verzamelen in Europa. Hij speelde onder meer voor Borussia Dortmund II in Duitsland en kwam in de Serie B uit voor Hellas Verona en Salernitana. Nu keert de aanvaller terug naar België, waar Lierse hoopt dat hij zijn talent eindelijk volledig kan ontplooien.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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