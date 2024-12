LIVE: Meer spektakel in tweede helft van Club Brugge-Racing Genk?

Club Brugge-Racing Genk is dé topaffiche van de 18e speeldag in de Jupiler Pro League. Komt Club tot op één punt, loopt Genk uit tot zeven punten of blijft het verschil gewoon vier punten?

Club Brugge tankte deze week vertrouwen in de Champions League met een belangrijke 2-1 zege tegen Sporting. Toch staan Nicky Hayen en zijn spelers alweer met de beide voeten op de grond.

"We zitten niet op een roze wolk. Iedereen beseft het belang van de match tegen Genk", zei Hayen op zijn persconferentie. "We spelen tegen een heel goeie tegenstander, die vol vertrouwen is. Ze staan niet voor niets op de eerste plaats."

"Het is nu aan ons om hen daar weg te duwen. Het doel is om dit nog voor Nieuwjaar te doen", stak Hayen zijn ambities niet weg. "We moeten wel nederig blijven. Als we zondag verliezen, is het verschil ineens zeven punten."

Fink legt druk bij Club Brugge

Genk-coach Fink ziet dat het klassement in het voordeel is van zijn ploeg. "De druk ligt in Brugge, niet in Genk. Wat het zondag ook wordt, we zullen maandag nog altijd bovenaan het klassement staan", zei hij.

In augustus won Genk thuis de heenwedstrijd met 3-2, vorig seizoen won Club twee keer overtuigend met 0-3 en 4-0. De laatste thuisnederlaag van Club tegen Genk dateert van mei 2023, toen verloor blauw-zwart in de play-offs met 1-3.