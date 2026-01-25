Volg KRC Genk - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
Datum: 25/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 22
LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle
Foto: © photonews

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Na een lange winloze reeks willen de Limburgers voor eigen publiek bevestigen tegen een in vorm zijnde tegenstander.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen Cercle Brugge. Voor beide ploegen staat er wel wat op het spel. De Limburgers kunnen bevestigen in de competitie na hun zege op Utrecht.

Voordien kon het zeven wedstrijden op rij niet meer winnen. Coach Nicky Hayen hoopt dat de trein nu is vertrokken. Thuis zou het tegen Cercle voor de eigen fans een uitgelezen kans moeten zijn om opnieuw vertrouwen te tanken.

Genk wil bevestigen, Cercle aast op nieuwe stunt

Noah Adedeji-Sternberg is nog buiten strijd met een blessure, verder lijkt iedereen fit te zijn bij de Smurfen. Cercle Brugge zal het zonder Dante Vanzeir moeten doen.

De aanvaller heeft lichte hinder en haalde de selectie niet daardoor. Ouattara en Kouassi zijn er ook niet bij in de Cegeka Arena, waar de Vereniging zijn goede vorm wil verderzetten.


Cercle staat nog voorlaatste in het klassement, maar pakte wel 7 op 9 tegen OH Leuven, Union SG en Westerlo. Vorig weekend won het nog met 0-2 van de Kemphanen.

Prono KRC Genk - Cercle Brugge

KRC Genk wint
Gelijk
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk Cercle Brugge Cercle Brugge wint
81.69% 12.68% 5.63%
Populairste
2-1
(89x)		 2-0
(63x)		 3-1
(38x)

Vergelijking KRC Genk - Cercle Brugge

Positie

11
15

Punten

25
20

Gewonnen

6
4

Verloren

8
9

Gescoorde doelpunten

28
27

Doelpunten tegen

33
30

Gele kaarten

29
43

Rode kaarten

1
2

Onderlinge duels gewonnen

28
12
9
19/10 13:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
14/09 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-3 KRC Genk KRC Genk
04/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 KRC Genk KRC Genk
13/04 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 16:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
13/08 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
17/03 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
20/08 18:15 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
05/03 16:15 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
07/11 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
07/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
28/11 18:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-5 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
24/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-5 KRC Genk KRC Genk
20/09 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
02/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/12 01:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
25/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
09/05 20:45 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-2 KRC Genk KRC Genk
17/11 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
29/07 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 4-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-2 KRC Genk KRC Genk
20/03 18:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
27/02 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-0 KRC Genk KRC Genk
26/02 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
02/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
30/10 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 3-1 KRC Genk KRC Genk
26/04 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
20/01 20:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 5-1 KRC Genk KRC Genk
04/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
10/02 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
26/08 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
25/08 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
04/03 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 KRC Genk KRC Genk
24/09 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
23/09 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 KRC Genk KRC Genk
21/05 20:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 1-3 KRC Genk KRC Genk
20/05 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
18/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
17/12 19:30 Cercle Brugge Cercle Brugge 2-0 KRC Genk KRC Genk
14/03 15:00 Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/10 15:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Vanzeir spreekt klare taal over terugkeer naar KRC Genk met Cercle Brugge

21/01 1

Dante Vanzeir blikt vooruit op het duel tussen Cercle Brugge en zijn ex-club KRC Genk. Het wordt voor hem alvast een bijzondere wedstrijd.

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

24/01

Cercle Brugge reist zondag naar Genk met herwonnen vertrouwen. Pieter Gerkens schetste vooraf welke elementen de recente ommekeer hebben ondersteund.

LIVE: Cegeka Arena maakt zich op voor boeiend duel tussen Genk en Cercle

10:25

KRC Genk ontvangt zondag Cercle Brugge met vertrouwen na de zege tegen Utrecht. Na een lange winloze reeks willen de Limburgers voor eigen publiek bevestigen tegen een in v...

Jupiler Pro League

 Speeldag 22
Standard Standard 0-4 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 1-2 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 4-3 Zulte Waregem Zulte Waregem
OH Leuven OH Leuven 0-0 Union SG Union SG
Antwerp Antwerp 13:30 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 18:30 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 19:15 Westerlo Westerlo
