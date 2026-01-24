Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge

Pieter Gerkens zegt wat er plots zo veranderd is bij Cercle Brugge
Foto: © photonews

Cercle Brugge reist zondag naar Genk met herwonnen vertrouwen. Pieter Gerkens schetste vooraf welke elementen de recente ommekeer hebben ondersteund.

Resultaten en groeiend vertrouwen

Cercle Brugge pakte de voorbije weken zeven punten op negen en hield daarbij twee keer de nul. Die reeks heeft de hoop gevoed om in de resterende wedstrijden weg te blijven van de gevarenzone. Gerkens benadrukte het belang van de recente overwinning. “De zege in Westerlo kwam erg gelegen, want er wacht ons de komende weken best een pittig programma”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De ploeg treedt in Genk mogelijk zonder aanvoerder Van Der Bruggen aan, die in Westerlo uit voorzorg werd gewisseld. Gerkens nam toen de kapiteinsband over en fungeerde als stabiliserende factor in een wedstrijd waarin Cercle na een dubbele voorsprong niet meer in de problemen kwam.

“Het vertrouwen in de groep is gegroeid nu we konden tonen tegen elke tegenstander punten te kunnen pakken”, ging hij verder. De efficiëntie in de zone van de waarheid blijft wel een aandachtspunt.

Aanpak, volwassenheid en defensieve stabiliteit

Cercle Brugge heeft volgens Gerkens een duidelijke stap gezet in wedstrijdbeheersing. “We hebben sowieso nu al een tijdje onze naïviteit afgelegd”, ziet hij als een belangrijke factor. De ploeg kiest sneller voor diepgang en vermijdt risicovol spel op eigen helft, wat eerder puntenverlies opleverde.


Die gewijzigde aanpak vertaalt zich in defensieve zekerheid. De recente clean sheets in Leuven en Westerlo gelden als bevestiging. Met nog negen competitieduels te gaan, blijft de opdracht helder: punten blijven sprokkelen om de Relegation Play‑Offs te vermijden.

Volg KRC Genk - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00 (25/01).

