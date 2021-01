KV Mechelen wil lijn doortrekken in Charleroi en kan rekenen op creatiefste speler: "Voel me veel beter dan twee maanden geleden"

KV Mechelen gaat vanavond op bezoek bij Charleroi. Malinwa heeft het momentum te pakken na de korte winterstop en wil de lijn doortrekken in Het Stade du Pays de Mambourg.

Wouter Vrancken mist met Jordi Vanlerberghe en Nikola Storm wel twee potentiële basisspelers. Nieuwe spits, Druijf, zit wel al in de selectie, maar waarschijnlijk krijgt De Camargo de voorkeur. Steven Defour is er ook weer bij, maar Schoofs en Van Damme blijven staan. Mrabti en Hairemans staan uiteraard op de flanken.

KVM kan ook weer rekenen op een fitte Engvall, op papier de beste voetballer van de Kakkers. “Ik heb een nieuwe MRI-scan laten nemen. Daaruit blijkt dat mijn ligament sterk is, maar dat er nog iets los zit in het bot. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ik moet de knie gewoon goed verzorgen en er genoeg ijs op leggen. Een ­geruststelling. Ik voel me nu veel beter dan twee maanden geleden”, zegt hij in GvA.

Bij Charleroi hoeven er niet te veel veranderingen verwacht worden. Massimo Bruno is weer fit voor de dienst en krijgt waarschijnlijk een basisplaats. Achteraan krijgt Diagne de voorkeur op Hendrickx.

