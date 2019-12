Vreemde statistiek voor Dessers: "Ik dacht nu wel dat dit het moment zou zijn"

Cyriel Dessers blijft maar scoren in de Eredivisie. De Belgische aanvaller dikte tegen Heerenveen zijn seizoenstotaal aan naar twaalf. Maar hij had nummer 13 ook willen scoren. Dat hij geen strafschop kreeg, zorgde toch wel voor irritatie.

De doelman van Heerenveen haalde hem onderuit, maar tot de verbazing van Dessers werd er geen elfmeter gegeven. "Als je dit zo blijft zien wordt het steeds meer een penalty voor mijn gevoel", aldus onze landgenoot "Heel vreemd dat deze niet wordt gegeven. We hebben na twintig wedstrijden dit seizoen nog steeds geen strafschop gehad en ik dacht dat dit wel het moment zou zijn, maar het is ons blijkbaar niet gegund."

"Als dit ergens anders op het veld gebeurt is het wel een overtreding, dus waarom zou het in het strafschopgebied dan geen overtreding zijn? Ik snap dat de keeper in de vijfmeter wordt beschermd, maar daarbuiten.. Sorry hoor, ik vind dit echt een penalty."