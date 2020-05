Jong talent Atalanta overleden nadat hij plots onwel werd

De 19-jarige Andrea Rinaldi is onverwachts overleden. De jonge voetballer is eigendom van Atalanta Bergamo. De club deelde dit mee op hun website.

Rinaldi werd dit seizoen uitgeleend aan vierdeklasser Legnano. Vrijdag werd hij onwel toen hij thuis aan het trainen was. Rinaldi werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis van Varese, waar hij drie dagen later overleed. De oorzaak van het overlijden was een hersenbloeding.

Bij Legnano zijn ze kapot van het verlies. Voorzitter Giovanni Munafo deelde een emotionele boodschap op de website. "Vanaf het eerste moment was je een voorbeeld voor iedereen. Een beleefde jongen, die iedereen meteen groette. Ik zal je nooit vergeten. Ik wil namens de club dan ook mijn diepste medeleven betuigen aan zijn familie. We zijn er zeker van dat Andrea, vanaf daarboven, de krijger zal zijn die hij altijd al was.”

Ook bij Atalanta waren ze erg aangedaan door het plotse overlijden. "Altijd beschikbaar en positief, hij wist zich bij iedereen populair te maken. Net zoals je op het veld altijd als laatste hebt opgegeven, heb je ook dit keer met al je kracht gevochten om niet te snel weg te vliegen. Maar die vriendelijke glimlach van jou zal altijd blijven leven in de harten van degenen die het geluk hadden je te ontmoeten."