Mbappé en PSG halen opgelucht adem na zware tackle, maar Champions League blijft onzeker

In de Franse bekerfinale werd Kylian Mbappé van het veld geschopt en na de met - gewonnen wedstrijd moest hij zelfs met behulp van krukken het stadion verlaten. Gelukkig voor de Fransman lijkt de blessure mee te vallen.

De beelden van de zware tackle deden het ergste vermoeden. De enkel van Kylian Mbappé ging werd tot het uiterste getest, maar de blessure lijkt dan toch mee te vallen. Het gaat om een verstuiking van de rechterenkel.

Binnen drie dagen volgt een nieuwe medische evaluatie. Of Mbappé dit seizoen nog in actie zal komen is nog niet zeker. Volgende week speelt PSG de finale van de Coupe de la Ligue en op 12 augustus is er de kwartfinale tegen Atalanta in de Champions League.