🎥 Ook Van Persie junior kan werelddoelpunten maken

Shaqueel Van Persie is nog maar 13 jaar maar lijkt al klaar om in de voetsporen van zijn vader Robin Van Persie te treden. Van Persie maakte onder meer furore bij Feyenoord, Arsenal en Manchester United.

Van Persie junior laat allleszins van zich horen. De jonge Nederlander heeft in de jeugdreeksen al voor Manchester City en Fenerbahce gespeeld en speelt nu waar papa zijn carrière beëindigd heeft: Feyenoord.

De aanvaller heeft dit weekend een fantastisch doelpunt gemaakt, een acrobatische volley waarood Feyenoord de clash tegen Ajax kon winnen met spectaculaire 3-8 cijfers.

Robin van Persie’s son Shaqueel scoring a screamer for Feyenoord U15’s against Ajax in a youth team match earlier.



Like father, like son 👏



pic.twitter.com/7cz238qJ96