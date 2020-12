Gattuso geeft tekst en uitleg bij zijn mysterieus ooglapje: "Enkel iemand die gek is zoals ik zou dan blijven doorgaan"

Napoli-coach Genaro Gattuso liet de interviews na de wedstrijden de laatste weken links liggen. De voormalige middenvelder van AC Milan kampt met gezondheidsproblemen en draagt een ooglapje. Hij ging na de wedstrijd tegen Torino dieper in op de situatie.

Gattuso heeft al tien jaar myasthenia, een auto-immuunziekte die onder meer de spieren in en om de ogen kan aantasten. Daardoor kampen personen die er last van hebben vaak met oogleden die naar beneden hangen en dubbel zicht.

"Ik heb het al tien jaar en het is de derde keer dat ik er zo erg aan toe ben. De laatste twee weken was ik mezelf niet. Mijn spelers vinden het naar om mij zo te moeten zien, maar ik leef. Het gaat weer voorbij en dan herstellen mijn ogen zich", verklaart Gattuso.

"Het ziet er niet alleen naar uit, maar het is ook bijzonder vermoeiend. Het zuigt je leeg om 24u per dag dubbel te zien. Enkel iemand die gek is zoals ik zou dan blijven doorgaan."