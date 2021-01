Straffe transfer weer wat verder weg: 'Malinovskyi heeft geen zin in avontuur bij Club Brugge'

Club Brugge had nog maar net Bas Dost binnengehaald, of de naam van Ruslan Malinovskyi dook al op als een volgend transfertarget. Of het plan om hem naar Brugge te halen ook echt concreet kan worden, is zeer de vraag. Dan moet er nog heel wat water naar de zee vloeien.

Inmiddels heeft echtgenote Roksana al geprobeerd om de geruchten over een transfer van Ruslan, die geen basisplaats heeft bij Atalanta Bergamo, te ontkrachten via Instagram. Er zijn nog andere signalen die er op wijzen dat Club wel voor een heel moeilijke opdracht staat als het Malinovskyi terug naar België wil halen. Bij de RTBF hebben ze hun licht opgestoken bij de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio, die het transfergebeuren in zijn land op de voet volgt. Volgens hem heeft Malinovskyi geen zin om op een eventuele aanbieding van Club Brugge in te gaan. Financiële plaatje Ook het financiële plaatje komt hierbij kijken. Om aan de salarisvoorwaarden van de Oekraïner te voldoen, moet een Belgische ploeg zeker diep in de buidel tasten. Club Brugge zou wel voorlopig de enige ploeg zijn die nadrukkelijk interesse toont in de speler met het oog op een transfer.