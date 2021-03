Marc Degryse neemt geen blad voor de mond over Rode Duivels: "Blind vertrouwen in hem"

In de Premier League maakt Pascal Struijk op dit moment zijn dromen waar. Hij wil ook een gooi doen naar een plekje bij de Rode Duivels.

De Nederlander werd door bondscoach Roberto Martinez al goed opgevolgd. Hij weigerde een selectie voor Jong Oranje en maakt zo nog een kans om voor de Rode Duivels te spelen.

Marc Degryse volgde afgelopen weekend het duel van Struijk tegen Chelsea en werd van het scoreloos gelijkspel en de prestaties van Struijk niet bepaald wild.

"Het is niet voor te zeggen dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Om hem er nu bij te nemen, ik weet het niet. Als je op dit moment moet kiezen tussen Vermaelen, ook al zien we hem niet spelen in Japan, en Struijk? Dan kies ik blind voor Vermaelen”, zei Degryse bij Play Sports.