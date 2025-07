KAA Gent wint strijdt om Kjell Peersman: Anderlecht blijft met lege handen achter

Kjell Peersman zal terugkeren naar België, maar dan wel naar KAA Gent, dat hem een contract heeft aangeboden dat loopt tot 2028. Hij werd eerder ook gelinkt aan Anderlecht.

Achter Colin Coosemans kan Anderlecht voornamelijk rekenen op Mads Kikkenborg. Een transfer die werd gedaan in het tijdperk van Fredberg, maar die niet echt overtuigde in Neerpede.

Dit is een van de redenen waarom RSCA al enkele weken op zoek is naar een nieuwe tweede doelman. De namen van Thomas Kaminski en Gaëtan Coucke werden genoemd, maar de Brusselse club wil niet opnieuw een scenario zoals met Schmeichel-Dupé, met twee doelmannen die mogelijk als eerste doelman kunnen fungeren. Het heeft een duidelijke back-up nodig voor Colin Coosemans.

Kjell Peersman gaat naar KAA Gent

De club had zijn oog toen laten vallen op Kjell Peersman, zoon van de voormalige Anderlecht-speler Tristan Peersman. Op 21-jarige leeftijd speelt de jonge doelman bij de beloften van PSV Eindhoven en werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Lierse.

Maar Peersman zal uiteindelijk niet in de voetsporen van zijn vader treden bij Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad zal de veelbelovende keeper uiteindelijk tekenen bij KAA Gent.

Peersman zal dus het trio van doelmannen bij de Ghelamco Arena completeren, naast Davy Roef en Tom Vandenberghe. Het is nog afwachten of Ivan Leko hem dit seizoen al vertrouwen zal schenken, of dat de jonge doelman, die tot 2028 zal tekenen, geduld zal moeten hebben voordat hij zich kan bewijzen. In elk geval zal hij deze woensdag zijn medische tests afleggen voordat hij zijn contract ondertekent.