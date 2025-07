'Royal Antwerp haalt uit en heeft gedroomde opvolger voor Toby Alderweireld beet'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad, maar witte rook is nu echt wel op komst. Matija Nastasić legt medische testen af en zal daarna een contract tekenen bij Royal Antwerp FC. En zo komt er een einde aan een lange soap.

Matija Nastasić wordt de nieuwe verdediger van Royal Antwerp FC. De deal zat al twee weken in de pijplijn, maar tot dusver was er nog geen deal gevonden. Nu is die er wel.

Medische testen op komst

Volgens Het Laatste Nieuws is de volgende stap het afleggen van medische testen voor de speler, waarna er snel een contract kan worden getekend.

Onder meer Partizan Belgrado en Omonia Nicosia toonden ook interesse in de speler die einde contract was bij het Spaanse Leganes. Al snel bleek Antwerp over de beste papieren te beschikken.

Wat mogen we van Nastasic verwachten?

Met Zeno Van Den Bosch en Rosen Bozhinov had Antwerp na het stoppen van Alderweireld slechts twee centrale verdedigers. Bovendien wordt er ook aan de mouw van Van Den Bosch nog eens nadrukkelijk getrokken, dus was versterking broodnodig en hoognodig.

De ervaren verdediger en Servische international speelde in het verleden ook al voor het Engelse Manchester City en het Italiaanse Fiorentina. Daarmee heeft hij toch heel wat adelbrieven voor te leggen waar hij zich nu kan op beroepen.