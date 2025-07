Adriano Bertaccini mag hopen op knaltransfer: drie MLS-clubs melden zich voor STVV-spits

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adriano Bertaccini trekt de aandacht. Na interesse van Anderlecht en de Championship, is het nu de MLS die zich meldt voor de laatste mede-topscorer van de Jupiler Pro League. Er is echter nog geen bod gedaan.

Adriano Bertaccini was een van de meest opvallende spelers van afgelopen seizoen. Met STVV dat tegen de degradatie vocht, werd hij naast Tolu topschutter in de JPL.

Met 21 competitiedoelpunten sinds zijn komst naar Sint-Truiden heeft de 24-jarige centrumspits snel de interesse gewekt van clubs voor de zomertransferperiode, met name die van Anderlecht.

Eind juni onthulden we dat paars-wit niet als enige geïnteresseerd is, aangezien ook Norwich City, Coventry City en Southampton contact hadden opgenomen met de entourage van de speler. Maar ze hebben nog geen bod uitgebracht.

Sindsdien is de situatie wat bekoeld. Zoals we enkele dagen geleden meldden, blijven de drie Engelse clubs interesse tonen in de handtekening van de Belgische aanvaller, al tonen ze geduld. De clubs hopen op een verlaging van de gevraagde prijs (STVV vraagt tussen 5 en 6 miljoen euro).

Een situatie waar sommige clubs... uit de MLS van kunnen profiteren. Volgens onze informatie hebben Los Angeles FC, New York City FC en Real Salt Lake allemaal contact opgenomen met de entourage van de speler. Ook zij brachten nog geen bod uit, maar de concurrentie neemt toe, en het is tijd om in actie te schieten.