Medische tests staan gepland: Club Brugge heeft de op twee na duurste aanwinst in zijn geschiedenis beet

Club Brugge haalt Aleksandar Stankovic binnen. De jonge defensieve middenvelder zal dinsdagavond en woensdag zijn medische tests afleggen voordat hij zijn contract tekent bij blauw-zwart.

Na het voor 45 miljoen euro verkopen van spelers in het begin van de transferperiode - in afwachting van Ardon Jashari en anderen - en met aanzienlijke financiën in het groen, zal Club Brugge ambitieus kunnen zijn tijdens de tweede helft van de zomermercato.

Met het mogelijke vertrek van Raphael Onyedika, die vroeg of laat wel een transfer zal maken, wil blauw-zwart snel zijn vervanger veiligstellen door te gokken op een veelbelovende speler.

Aleksandar Stankovic zal voor vier jaar tekenen bij Club Brugge

Club Brugge heeft dus de keuze laten vallen op Aleksandar Stankovic, een 19-jarige defensieve middenvelder die speelt bij Inter Milan maar die dit seizoen niet echt de kans zou krijgen om in het eerste team te spelen. Zijn prijs was hoog, en Inter overwoog eerder een uitleenbeurt dan een verkoop. Als een extraatje is hij de zoon van Dejan Stankovic, een van de grootste spelers in de geschiedenis van het Servische voetbal, en de broer van Filip Stankovic, die als doelman speelt bij Venezia.

Een oplossing werd gevonden. Volgens alle Belgische en Italiaanse bronnen hebben Club Brugge en Inter Milan een akkoord bereikt over een vergoeding die rond de tien miljoen euro ligt, waarmee Stankovic de op twee na duurste aanwinst in de clubgeschiedenis wordt, na Roman Yaremchuk (16 miljoen euro) en Igor Thiago (11 miljoen euro). Hij zal zojuist Raphael Onyedika (9,5 miljoen euro) en... Kamal Sowah (9 miljoen euro) voorbijstreven en de top 5 volmaken.

Inter Milan heeft echter een manier gevonden om zijn speler niet helemaal te verliezen, aangezien de Italianen een terugkoopclausule hebben opgenomen van tussen de 25 en 28 miljoen euro, evenals 10% van een toekomstige doorverkoop voor Club Brugge. De jonge middenvelder is dinsdag in Brugge aangekomen en zal vandaag en morgen zijn medische tests afleggen voordat hij zijn vierjarig contract ondertekent.