Plots oplossing in de maak voor overbodige Foket bij Anderlecht?

Thomas Foket was afwezig op de ploegfoto van Anderlecht. De rechtsachter is overbodig en mag vertrekken. Turkse club Kocaelispor toont nu interesse in de ex-Rode Duivel.

Bij Anderlecht werden dinsdag nieuwe ploegfoto's gemaakt, met enkele opvallende afwezigen. Thomas Foket was er een van. Hij wordt bij paars-wit als overbodig gezien.

Voor de verdediger is geen plaats meer in de kern van Besnik Hasi, dat is duidelijk. De 30-jarige ex-Rode Duivel mag dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

Die zou hij nu kunnen vinden in Turkije. Journalist Ertan Süzgün weet namelijk dat Foket op het lijstje staat van Kocaelispor, een club uit de Süper Lig.

De Turkse ploeg is nog op zoek naar een nieuwe rechtsachter en ziet wel iets in Foket. Concreet is het nog niet, maar het feit dat de vleugelverdediger interesse opwekt is al een goed teken. Zowel voor hem als voor Anderlecht.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 1,5 miljoen euro. In de zomer van 2024 tekende hij bij Anderlecht. Sindsdien speelde hij er 23 wedstrijden.