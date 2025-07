'Quincy Promes extra in de problemen? Na mogelijke moord op Antwerp-speler wordt nu ook zijn advocaat vervolgd'

Advocaat Cem Polat wordt volgens Nederlandse media vervolgd. Hij wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie aan een criminele organisatie. Cem Polat is de advocaat van ... Quincy Promes, die eerder al in het oog van de storm terecht kwam.

Cem Polat wordt vervolgd in ons land volgens De Telegraaf voor het lekken van informatie aan de criminele organisatie rondom Flor Bressers. Die wordt beschouwd als een van de grootste drugsbaronnen van België.

Advocaat wordt vervolgd

De advocaat zou informatie hebben verzameld en via gedoceerde berichten hebben doorgespeeld aan mensen uit de organisatie. Daar wordt hij nu voor vervolgd in ons land.

Polat is ook de advocaat van Quincy Promes, die al langer in de problemen zit en meteen zou worden opgepakt als hij in Nederland een voet op de grond zou zetten en momenteel in hechtenis zit.

Gevolgen nog onduidelijk

Promes zit daar in afwachting van meerdere rechtszaken, waaronder een voor grootschalige drugshandel. Hij werd ook verdacht opdrachtgever te zijn in de moord op Kelvin Maynard, een gewezen speler van Antwerp, in 2019 in Amsterdam.

Wat de gevolgen voor Quincy Promes zelf zullen zijn nu zijn advocaat wordt vervolgd? Dat is nog niet geweten. Mogelijk moet de Nederlander op zoek naar een nieuwe advocaat om zich te laten bijstaan in zijn zaken.