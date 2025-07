De verwachtingen voor FCV Dender? Dat hangt vooral af van Julien Gorius de komende maand

FCV Dender begint het seizoen met gemengde gevoelens. Tijdens de voorbereiding verloren ze hun oefenwedstrijden tegen Groningen (0-2) en Heracles (1-2), maar er waren positieve dingen op te merken. Al is er ook één héél groot werkpunt, dat door Julien Gorius moet opgelost worden.

De ploeg speelde met veel intensiteit en drive, en stond verdedigend al beter dan vorig jaar, zoals bleek in de nipte 0-1-nederlaag tegen Anderlecht. Toch blijft het probleem voorin duidelijk: de goals komen (te) weinig. Tactisch kiest Euvrard dit seizoen voor een andere aanpak. Waar hij vorig jaar met een 3-5-2 werkte, speelt Dender nu met een 3-4-3.

Dit past beter bij de huidige spitsen, want Scheidler en Kadiri zijn te gelijkaardig om samen te spelen. Roman Kvet schuift hierdoor op naar een meer offensieve rol. Het middenveld en de verdediging moeten zo voor de nodige balans zorgen.

Drie transfers nog maar

Qua transfers was het rustig, met tot nu toe drie nieuwe gezichten: centrale verdediger Luc Marijnissen, linkerwingback Nail Moutha-Sebtaoui en middenvelder Koton uit Polen. Marijnissen maakte een degelijke indruk in de oefenwedstrijden, al moet hij zich nog bewijzen in de competitie. Moutha-Sebtaoui kreeg door blessureleed een andere rol, maar wordt als betrouwbaar beschouwd. Koton brengt voetballend vermogen en een sterk schot mee, maar moet nog wennen aan het tempo van de Jupiler Pro League.

Inkomend Uitgaand Aurélien Scheidler (27, SSC Bari) – €800k Gilles Ruyssen (31, KV Kortrijk) – vrije transfer Luc Marijnissen (22, Lierse SK) – €300k Karol Fila (27, Wieczysta Krakow) – vrije transfer Roman Kvet (27, Viktoria Plzen) – ? Lennard Hens (29, KV Kortrijk) – vrije transfer Krzysztof Koton (22, Polonia Warsaw) – ? Kenneth Houdret (31, Union Rochefort) – vrije transfer Nail Moutha-Sebtaoui (19, RSCA Futures) – ? Ridwane M'Barki (31, Patro Eisden) – ? Abdoulaye Yahaya (23, Francs Borains, einde huur) Abdoulaye Yahaya (23, Leixões SC) – ? Kenneth Houdret (31, RAEC Mons, einde huur) Jasper Van Oudenhove (26, zonder club) – gratis Michael Lallemand (32, zonder club) – gratis Danny Fofana (22, zonder club) – gratis Aurélien Scheidler (27, SSC Bari, einde huur) Tom Holmes (25, Luton Town, einde huur) Roman Kvet (27, Viktoria Plzen, einde huur) Dembo Sylla (22, FC Lorient, einde huur)

FCV Dender verloor met Ridwane M’Barki een clubicoon. Zijn vertrek naar Patro Eisden is een flinke aderlating, vooral omdat hij een belangrijke mentor en leider was in de kleedkamer. Ook andere ervaren krachten vertrokken, en met de blessure van Karol Fila staat de defensieve sterkte onder druk.

Wie gaat scoren?

Het grootste knelpunt is echter de aanval. Met langdurige blessures bij Bruny Nsimba en Mo Berte, en twijfel rond Scheidler, heeft Dender een serieus spitsenprobleem. Nsimba en Berte waren vorig seizoen goed voor bijna de helft van de doelpunten, dus hun afwezigheid weegt zwaar.

Manager Julien Gorius is dan ook op zoek naar extra spitsen om de aanvalslinie te versterken. Nsimba sluit deze week aan bij de groep en kan mogelijk al snel invallen, maar het team is nog niet op volle sterkte. De voorbereiding werd ook gehinderd door ziekte binnen de groep en het wegvallen van een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle, waardoor het ritme soms zoek was.

Toch blijft het vertrouwen groot. Euvrard benadrukt dat de defensie en de organisatie vooruitgang boeken. Nu is het zaak om voorin meer scherpte te vinden en de samenwerking op het veld te verfijnen.

Wat kunnen we verwachten? Gorius aan het woord

Dender mikt op een seizoen van stabiliteit, waarin ze zich willen handhaven en langzaam bouwen aan meer. Hoe succesvol ze zijn, hangt vooral af van de transfers die nog volgen, zeker op de aanvallende posities. Ook moet het team het vertrek van leiders als M’Barki intern opvangen en nieuwe energie vinden.

De competitie start meteen met een pittige uitwedstrijd tegen Cercle Brugge, dat ook nog niet in topvorm is. Dender zal dan meteen een team moeten zijn dat strijdt, georganiseerd staat en kansen afmaakt. Alleen met een evenwichtige ploeg en meer doelpunten kan Dender het seizoen positief inzetten en wegblijven van de onderste plaatsen.