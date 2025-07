'KRC Genk gaat hard en wil naast oude bekende ook zoon van ex-speler in huis halen'

KRC Genk wil in het nieuwe seizoen opnieuw vol voor de prijzen gaan en beter doen dan de derde plaats van afgelopen seizoen. Daartoe wil het zich ook volop gaan versterken met een aantal oude bekenden.

KRC Genk zou azen op een aantal spelers om de kern te gaan versterken met oog op het nieuwe seizoen. Eerder werd al gesproken over de mogelijke komst van de 32-jarige Junya Ito.

Terugkeer van Ito een mogelijkheid

Die vertrok in 2022 voor tien miljoen euro naar Stade de Reims, maar zou nu de omgekeerde beweging kunnen maken na de degradatie van de club. Het contract van de Japanner loopt bovendien af in juni 2026.

In tweeënhalf seizoen speelde de Japanner 144 wedstrijden voor KRC Genk, waarin hij 29 doelpunten maakte en 49 assists gaf. Nu wil hij op dat elan doorgaan - zelf staat hij open voor een terugkeer naar de CEGEKA-Arena.

Ook zoon van ex-speler op de radar

En daar zou het volgens bronnen uit IJsland niet bij blijven, want ook ene Jóhannes Kristinn Bjarnason van KR Reyjkjavik staat op de radar van KRC Genk. En ook die naam kan een belletje doen rinkelen.

De middenvelder is de zoon van Bjarni Gudjónsson, die tussen 1998 en 2000 twee jaar in loondienst was van de Limburgers. De middenvelder is bovendien zeer sterk bezig in het huidige seizoen in IJsland.