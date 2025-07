'Gewezen ster van Jupiler Pro League staat voor opvallende terugkeer naar onze competitie'

Krijgen we een zeer verrassend terugkeer in de Jupiler Pro League van een gewezen ster? Het zou zomaar kunnen, want ene Junya Ito zo wel eens terug kunnen komen naar zijn ex-club KRC Genk. Al moet er nog wel wat water naar de zee stromen ...

Junya Ito (32 jaar) zou kunnen terugkeren naar Racing Genk. Volgens Het Laatste Nieuws is dit in ieder geval een mogelijkheid waar de Limburgse club over nadenkt.

Tien miljoen euro opgeleverd, maar ...

De Japanse international was in 2022 naar Stade de Reims vertrokken voor 10 miljoen euro, nadat hij meer dan twee seizoenen schitterde in de Jupiler Pro League.

In januari 2019 kwam Ito op huurbasis aan, werd daarna permanent overgenomen en groeide uit tot een van de beste vleugelspelers van de competitie. In tweeënhalf seizoen speelde de Japanner 144 wedstrijden voor KRC Genk, waarin hij 29 doelpunten maakte en 49 assists gaf.

Terugkeer naar Genk?

In 2022 tekende hij bij Reims, met succes: in twee jaar speelde Ito daar 103 wedstrijden en maakte hij 13 doelpunten en 18 assists. Maar de club is gedegradeerd naar de Ligue 2 na vorig seizoen; op 32-jarige leeftijd en met het WK over een jaar in zicht, ziet de voormalige Genk-speler zichzelf niet in de Ligue 2 spelen.

Met een contract dat loopt tot 2026, gewaardeerd op 6 miljoen euro, zou Junya Ito een mooie aanwinst kunnen zijn, zeker gezien Genk op zoek is naar aanvallende versterking na het vertrek van Bonsu Baah. De speler staat open voor een terugkeer naar zijn oude club, maar is niet de enige optie die Genk overweegt.